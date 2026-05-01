株式会社TricoLogic、大阪府教育庁と連携協定を締結

株式会社TricoLogic

株式会社TricoLogic（本社：大阪府、代表取締役：西尾彰将）は、大阪府教育庁と連携協定を締結いたしましたことをお知らせいたします。本協定を通じて、AIを活用した学習カリキュラムの開発・導入および学習コンテンツの提供を共同で推進してまいります。

背景と目的

大阪府教育庁は、令和10（2028）年4月に新たな工業系高校の開校を予定しており、産業界・社会と連動した実践的な学びの場づくりを構想しています。AI・DXが社会のあらゆる場面に急速に浸透する中、「AIを使えること」を前提とした次世代の技術人材を育成することが急務となっています。

また大阪府教育庁は、令和8（2026）年4月に教育庁内に「学校DX課」を新設するなど、教育のデジタルトランスフォーメーション（DX）を全庁的に推進しています。

弊社TricoLogicは、「AI時代に必要な"考える力"を身につける」を理念に掲げ、小中学生向け学習塾「ミライ式」の運営をはじめ、AI学習カリキュラムの開発や企業向けAI・DX研修を展開してきました。昨年度は実業高校教員向けのAI研修を実施し、現場の先生方から「自分たちも学びたい」「生徒に取り入れたい」と多くの声をいただいた実績があります。

こうした取り組みと実績が評価され、このたびの連携協定締結に至りました。

連携協定の主な内容

新工業系高校における取り組みのビジョン

- AI技術に関する学習カリキュラムの共同開発および学校への導入支援- AI・DXに関する学習コンテンツの提供- 教員向けAI研修の実施- 産業界の第一線で培われた技術・知見を生徒が体験できる機会の創出

令和10年度開校の新工業系高校では、「何のためにAIを使うのか」「どう実装するのか」を試行錯誤しながら価値を見出す学びを構想しています。弊社はAIに関する知識・カリキュラム・コンテンツを提供し、ものづくり・製造業に強みを持つ大阪から、フィジカルAI（AIを搭載したロボットや機械）の担い手となる人材育成を共に目指します。

大阪府教育庁 水野達朗教育長のコメント

「本協定を通じて、TricoLogic様が企業の第一線で培われた視点や実社会で活用されている技術に触れる機会を生徒たちに提供できるものと大いに期待しております。教育現場と産業界が連携し、未来社会を担う人材を共に育てていく取り組みが着実に進むものと思います。」

株式会社TricoLogic 代表取締役 西尾彰将のコメント

「AIはもはや専門家だけのものではなく、すべての人が向き合い、使いこなしていかなければならない時代に入りました。これから社会に出ていく子供たちにとって、AIの仕組みを理解し、道具として主体的に活用していく力は、将来どんな道を選ぶにせよ欠かすことのできない要素になると確信しております。生徒さんがワクワクしながら学べる取り組みを、現場の方々と一緒に一つひとつ形にしてまいります。」

■ 株式会社TricoLogicについて

東大発AIスタートアップとして、AI時代に不可欠な「考える力」を育む教育事業を展開。学習塾「ミライ式」の運営、異業種向けFC展開、企業向けAI/DX研修等を通じて、教育を起点とした地域共創の挑戦を続けています。

社名：株式会社TricoLogic（TricoLogic Inc.）

所在地：大阪府大阪市北区堂山町1-2 R＆Eビル2階

代表者：代表取締役 西尾 彰将

設立：2019年8月

URL：https://tricologic.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社TricoLogic 広報担当

E-mail：info@tricologic.co.jp