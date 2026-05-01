【北海道から世界へ、面白く】札幌のメガ・コミュニケーションズ、「カヤックメガ」に社名変更

株式会社カヤックメガ

株式会社メガ・コミュニケーションズ（本社：北海道札幌市、代表取締役：柴田 史郎、以下「当社」）は、2026年5月1日付で社名を「株式会社カヤックメガ」に変更いたします。

当社は2024年7月に株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤 大輔、東証グロース：3904、通称「面白法人カヤック」、以下「カヤック」）のグループに参画。以降約2年にわたり、カヤックのクリエイター人材と、当社が北海道で培ったPRマーケティングの知見を掛け合わせ、北海道事業者の海外ブランディングや自治体DXなど面白法人グループとしての事業成長を推進してまいりました。

この度の社名変更は、グループとしてのブランド一体性を高め、北海道の産業振興に一層貢献していく決意を表すものです。あわせて、カヤックのロゴに北海道を象徴する雪が積もり、メガの「M」を形づくる新コーポレートロゴも公開いたします。

社名変更の背景ーグループ参画から2年、融合の成果を次のステージへ

当社は2006年の創業以来、北海道・札幌を拠点に「デジタル」と「リアル」を融合したPRマーケティング事業を展開してまいりました。民間企業の広告プロモーション支援をはじめ、官公庁等の移住施策・企業誘致業務、海外への進出支援など、幅広い領域で顧客の課題解決に貢献しています。

2024年7月のカヤックグループ参画以降は、子会社化時に掲げた3つの方針──(1)海外向けブランディング・プロモーションサービスの拡大、(2)自治体DXの推進、(3)面白法人グループとしてのシナジー発揮──に沿って事業融合を進めてまいりました。

その一環として、地域活性化起業人制度のもと社員を北海道各地の町村へ派遣し、グループ会社を含めた活動として現場に入り込んだ取り組みを進めています。

北海道で一番小さな村、人口約600人の音威子府村では、関係人口創出に向けた各種プロジェクトを展開。村の公式note「音威子府村 Official note」の運営を担当し、村に関わる人々の取材記事を通じて村の魅力を発信しています。

滝上町では、生成AIの行政活用に向けた調査・計画策定を進め、2026年度からの試験導入を推進しています。あわせて、デジタルを活用したプラットフォームの開発を目指しています。

標津町では、「ロボットで100年後に続く一次産業を作る」をビジョンに掲げる「試せる大地しべつ町」プロジェクトの推進を支援。酪農・林業・漁業が揃う国内有数の一次産業集積地という町の強みを活かし、野外ロボティクスの開発拠点「標津フロンティア100」や実証フィールドの整備に取り組んでいます。

こうした成果を踏まえ、グループの一員としてのブランド一体性をさらに高め、シナジーを最大限に発揮していくことを目的に、社名を「株式会社カヤックメガ」へ変更いたします。

変更の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/181008/table/1_1_e68dd2a96cb95181b7f6c7664178d290.jpg?v=202605011051 ]

※本社所在地、電話番号、代表者、事業内容等に変更はございません

新コーポレートロゴについて

株式会社カヤックメガ 新コーポレートロゴ



新ロゴは、カヤックのロゴをベースに、北海道を象徴する「雪」が積もったデザインです。積もった雪はメガの頭文字「M」の形を成しており、カヤックとメガの融合を視覚的に表現しています。さらに、雪が溶けて生まれる水滴は、両社の出会いから次々と産み出されていく新たなクリエイティブを象徴。北海道の風土とクリエイティブの力が一体となり、新しい価値を創造していく姿を描いています。

代表者コメント

株式会社カヤックメガ 代表取締役 柴田 史郎コメント

面白法人グループには、コミュニティ通貨やまちづくり、プロモーションなど、自社単体ではカバーしていなかった領域のサービスやノウハウがあります。グループ参画から約2年が経ち、これらを北海道に展開していく仕事が増えてきました。グループの力を北海道に届ける会社として、実態に合わせて社名を変更します。

株式会社カヤック 代表取締役CEO 柳澤 大輔コメント

カヤックの冠を持つ仲間が、これで7社目になりました。それぞれの土地や個性を持ったチームが増えてきた中で、カヤックメガは、北海道という日本最大のフィールドを舞台に、PRマーケティングと行政との現場力を持つ頼もしい存在です。カヤックのクリエイティブと、メガが北海道で積み上げてきた知見がより本格的に融合することで、北海道から世界に向けて、これまでにない面白いものが生まれていくと確信しています。

今後の展望

北海道は都道府県別で人口密度が最も低く、多くの市町村が人口減少という共通の課題を抱えています。当社はこの課題に対し、画一的な解決策ではなく、それぞれの地域の特性に合わせたアプローチで人口増加につながる取り組みを重点領域として推進してまいります。新社名のもと、北海道の持続的な成長と当社のさらなる事業成長の両立を目指します。

＜株式会社カヤックメガ 企業概要＞

多様化する社会において必要になるのは価値を与えるのではなく、共に創っていくこと。

従来の枠組みを超えて企業や行政、地域社会と協働。

クリエイティブの力で新たな可能性を見つけていきます。

設立：2006年10月

代表者：代表取締役 柴田 史郎

所在地：北海道札幌市中央区北2条西20丁目2-1

URL : https://megacom.jp/