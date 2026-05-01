個人Vsinger月城アオイ、ryo (supercell) 氏の楽曲を収録した初のカバーEP『(Re:)Production』をリリース！6/6には東京にて初のワンマンライブ開催

月城アオイ

Vsingerとして活動する月城アオイは、2026年3月20日、自身初となるカバーミニアルバム『(Re:)Production』をリリースいたしました。

本作は、月城が深く敬愛するクリエイター ryo(supercell)氏の楽曲から厳選された4曲を収録。

カバーミニアルバム『(Re:)Production』

また、本作のリリースを記念し、2026年6月6日（土）に秋葉原BaseEase（ベースイーズ）にて、初となるワンマンライブを開催することをお知らせいたします。

■ アルバムコンセプトは「再生」、そしてリスナーへの「返信」

タイトル『(Re:)Production』には、二つの強い想いが込められています。

一つは、言葉通りの「再生（reproduction）」。喉のポリープや諸事情による活動休止期間を経て、再び歌声を届けられるようになった「月城アオイとしての再生」を意味しています。

もう一つは、接頭辞の「(Re:)」。これはメールの返信のように、これまでの4年間の活動に対する自分なりの答えや、いつも支えてくれているリスナーへの感謝の気持ちを込めた「返事」を意味しています。

2つを合わせ、『(Re:)Production』という造語にしています。

■ 1歩ずつ前に、夢に向かっての挑戦

「いつかryo様に楽曲提供をお願いしたい」――。

ずっと掲げてきたこの大きな夢に真正面から向き合うため、本作は月城の覚悟を証明する、Vsinger活動においてとっても重要な一枚となりました。

これまで、ryo氏の楽曲に対して抱くあまりにも深い敬意ゆえに、「自分に自信が持てないまま、中途半端な気持ちで歌いたくない」という強い想いから、楽曲カバーの動画投稿を行ってきませんでした。

活動4年目を迎え、喉の不調による休止も乗り越えた今。満を持して初めて本格的なスタジオレコーディングを行い、「形」にした本作には、月城の音楽人生のすべてが注ぎ込まれています。

■ 月城アオイ 本人コメント

初めてプロのディレクションを受けながらの録音ということもあり、現場では非常に緊張しましたが、エンジニアの方の温かいサポートのおかげで、一音一音に全力を込めて歌い切ることができました。

これまでの活動で培った表現力と、スタジオならではの臨場感が融合した、熱量の高いサウンドに仕上がっているので、ぜひ大勢の方に聴いていただきたい1枚です。

私がこの収録楽曲にたくさん背中を押してもらったように、この歌声が誰かの物語を彩る月明りになれますように。

何卒よろしくお願いいたします！

■ リリース情報

(Re:)Production- タイトル： (Re:)Production- 発売日： 2026年3月20日（好評発売中）- 販売サイト： https://rionection.riotmusic.store/collections/tsukishiroaoi/products/tsukishiroaoi-re-production-cd-limitededition- 収録曲：- The Everlasting Guilty CrownLyrics：ryo / Music：ryo(C) 2012 by FUJIPACIFIC MUSIC INC. & Sony Music Publishing (Japan) Inc.- 咲かせや咲かせLyrics：ryo(supercell) / Music：ryo(supercell)(C) 2019 by FUJIPACIFIC MUSIC INC. & Sony Music Publishing (Japan) Inc.- My DearestLyrics：ryo / Music：ryo(C) 2011 by FUJIPACIFIC MUSIC INC. & Sony Music Publishing (Japan) Inc.- All Alone With YouLyrics： ryo / Music： ryo(C) 2013 by FUJIPACIFIC MUSIC INC. & Sony Music Publishing (Japan) Inc.- 試聴動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WeSO4CNdSGE ]

■ライブ情報

【月城アオイ カバーEP Release Live"(Re:)Production"】

月城アオイ カバーEP Release Live"(Re:)Production"- 開催日： 2026年6月6日（土）- 会場： 秋葉原BaseEase- チケット購入：https://livepocket.jp/e/rereproduction(https://livepocket.jp/e/rereproduction)

■ 月城アオイ（Tsukishiro Aoi） プロフィール

月城アオイ（Tsukishiro Aoi）

YouTubeを中心に活動するヴァンパイアと人間のハーフVsinger。

「武道館ライブ」や「ryo(supercell)氏に楽曲依頼」や「アニメの主題歌を歌唱」などの夢を叶えるために歌活動を行う。

ロックなサウンドを好み、持前の低音を活かしたクールな世界観や、魂を揺さぶる撃ち抜くようなパワフルな歌声が最大の特徴。

活動5年目を迎え、チャンネル登録者数は1.4万人を突破。

現在はBrave groupのRIOT MUSICが運営するVTuberサポートプロジェクト「RIONECTION(https://riot-music.com/rionection/)」に参加中。

YouTube：https://www.youtube.com/@aoitsukishiro

X(旧Twitter)：https://x.com/Aoi_Tsukishiro