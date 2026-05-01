世界初、抹茶の国際カンファレンス「International Matcha Congress 2026」開催へ

一般社団法人International Matcha Association

非営利型一般社団法人International Matcha Association（本社：東京都千代田区 / 代表理事：岩本 涼 / 以下 IMA）は、2026年11月12日（木）に世界初の抹茶の国際カンファレンス「International Matcha Congress 2026 -Building the Ecosystem of Global Matcha Industry- 」を東京八重洲にて開催いたします。抹茶に関わる世界のトップリーダーが一堂に会し、現在抹茶産業が抱える構造課題に対する議論や合意形成を行います。展示プログラムの開催も予定しており、世界初・世界最大級の抹茶カンファレンスとなります。

※タイトルおよび本文内「世界初」「世界最大級」は、自社調べ（2026年5月1日時点）。世界初の「抹茶産業における国際的な議論と合意形成のための仕組みづくりを行う法人」として設立し、世界最大級の「抹茶の国際カンファレンス」を実施。

■ 開催背景

日本の緑茶輸出額は 2021 年の204 億円から2025 年には約720 億円※ へと急成長し、農林水産省が掲 げる 2030 年目標（810 億円）をすでに目前に迫るまでに拡大しています。需要の急増は世界的なカフェ業界・ウェルネス市場における抹茶人気を背景としており、今後も継続的な成長が見込まれます。

一方で、急増する需要に対し、国内の生産地では担い手の減少・耕作面積の縮小が続き、需給ギャッ プの深刻化が懸念されています。また、品質基準・規格の国際的な整備が追いついていない中、ブランド毀損リスクも顕在化しています。こうした構造課題に対処するため、IMA は 2026 年 4 月 22 日に設立されました。国際的な定義・基準 の策定、研究・教育・アワードを通じた共通基盤の構築を使命とし、その第一歩として世界初となる抹茶の国際カンファレンスを日本で開催いたします。

※参照元：財務省「貿易統計」より抜粋

■ 国際カンファレンスのゴール

本カンファレンスでは、生産者・企業・研究者・政府関係者・カフェ業界など多様なステークホルダ ーが一堂に会し、以下の実現を目指します。

- 抹茶産業が直面する課題の可視化と、国際的な共通認識の形成- 最大の流通先であるカフェ市場における需要の把握- 文化や哲学、テロワールなどを含む抹茶の多元的な価値についてのアカデミックな議論の推進- 抹茶の品質基準に関する国際的な議論の開始- 持続可能な供給体制・市場エコシステム設計に向けた国際連携の促進

〈代表理事コメント〉

「世界で抹茶需要が急拡大している今こそ、各国が手を取り合いながら産業の未来を設計するべきタイミングです。基準なき成長は市場の信頼を損ないます。International Matcha Congress は、生産者・カフェ・研究者・政府機関まで、世界中のプレイヤ ーが共に問いを立て、答えを探す場です。IMAによる国際的な枠組みで、抹茶の価値を次の世代へと引き継いでいきます。」

-- 岩本 涼（International Matcha Association 代表理事）

■ プログラム（一部）



1 抹茶の現在地と産業課題

- Current State of Matcha and Industry Challenges -

世界的に需要が拡大する抹茶市場に対し、日本を含む生産国が今後どのような役割を果たしていくべきかを展望するオープニングセッションです。中国・ベトナムをはじめとする各国との生産連携や学び合い、テクノロジー活用による産業高度化、安定的なサプライチェーン構築などをテーマに、抹茶の世界的な産業が中長期的に価値を発揮し続けるための方向性を語っていただきます。世界の抹茶産業の未来像を提示するセッションです。

2 カフェ市場から見る抹茶の未来 / 消費者の嗜好動向

- The Future of Matcha from the Cafe Industry Perspective - Including Consumer/Preference Trends -

抹茶人気を世界へ広げる原動力のひとつとなっているカフェ市場。その最前線に立つプレイヤーの視点から、抹茶商品の販売動向や消費者ニーズの変化を読み解くセッションです。販売数量の伸長だけでなく、品質志向・本物志向の高まり、トレンディーなフレーバーとの融合など、消費者の嗜好変化にも注目します。あわせて、カフェ業界と産地・メーカーがどのように連携すれば市場拡大につながるのか、成功事例や今後の可能性について議論いただきます。

3 抹茶の多元的価値

- The Multi-dimensional Value of Matcha -

抹茶の価値は飲料や食品としての機能にとどまりません。本セッションでは、歴史・文化・人文学・哲学・科学といった多角的な視点から、抹茶が持つ本質的価値を掘り下げます。文化資産としての魅力、健康・ウェルネス領域での可能性、現代社会における意味づけなどを通じて、これからの時代において何が「抹茶の価値」となるのかを探求します。産業論だけでは語れない、抹茶の深い魅力を再定義するセッションです。

4 市場開拓とエコシステムデザイン

- Market Development and Ecosystem Design -

抹茶市場を持続的に成長させるためには、単なる販売拡大ではなく、多様なプレイヤーが連携するエコシステム設計が不可欠です。本セッションでは、カリナリーセンターや食の教育機関を起点としたイノベーション創出、スタートアップとの協業、投資のあり方などをテーマに議論します。どのような資金供給者・事業者・教育機関が参画することで、健全で創造的な市場が形成されるのか。抹茶産業の次なる成長基盤を考えるセッションです。

※その他、セッションや企画については、順次展開いたします。

■ パートナーシッププログラムについて

International Matcha Congress 2026では、抹茶産業の持続的発展と国際的価値向上をともに推進する企業・団体の皆さまに向けて「創設パートナーシップ制度」をご用意しています。

本制度は、単なる広告協賛ではなく、

- 国際的な議論・対話への参加- 産業ネットワークとの接続- ブランド価値の発信- 次世代市場形成への参画

を目的とした、共創型のパートナーシッププログラムです。

世界の抹茶産業の未来をともに形づくる皆さまとの連携を、心より歓迎いたします。

ご関心をお持ちいただけましたら、以下のフォームよりお申し込みください。

資料や説明会などの詳細が公開され次第、優先的にご案内いたします。

■ International Matcha Congress 開催概要

お問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwHXjHwWqO-lKC4PPIDBIeS4uOIZgElteWkN97jXb1Sn3ehA/viewform

日時：2026年11月12日（木） 10:00-19:00（予定）

場所：TOFROM YAESU TOWER 6階カンファレンスホール

住所：東京都中央区八重洲1丁目6番1号

会場URL：https://tofrom-yaesu.com/

Google Calendar連携：https://x.gd/e3bWs(https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/eventedit?text=International+Matcha+Congress+2026&dates=20261112T100000/20261112T190000&ctz=Asia/Tokyo&location=TOFROM+YAESU+TOWER+6%E9%9A%8E%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB,+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%85%AB%E9%87%8D%E6%B4%B21%E4%B8%81%E7%9B%AE6%E7%95%AA1%E5%8F%B7&details=International+Matcha+Congress+%E2%80%94+Building+the+Ecosystem+of+Global+Matcha+Industry)（※クリックでGoogleカレンダーに連携されます）

【想定規模】

参加者：800 名以上 ／ 参加国：10 カ国以上 ／ 登壇者：30 名以上 ／ 展示ブランド：10 以上

【参加方法】

一般参加の申込方法は現在調整中です。詳細は順次お知らせいたします。

【公式ウェブサイト】

公式ウェブサイトは現在準備中です。公開の際には改めてお知らせいたします。

■ 運営会社 一般社団法人International Matcha Association

社名：（非営利型）一般社団法人International Matcha Association

代表理事：岩本涼

理事：Yannis Apostolopoulos・Katharine P. Burnett・Sara Roversi・Toshimi Nishi

所在地：〒102-0081 東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷6階

設立日：2026年4月22日

事業：

1．抹茶に関する国際定義、品質基準及びグレーディングに関する調査、研究及び策定

2．国際的な抹茶の生産、流通及び消費に関する情報収集、分析及び評価

3．教育、研修、資格認定その他の人材育成事業の企画及び運営

4．国際カンファレンス、展示会、アワードその他の関連イベントの企画及び運営

5．抹茶及び関連産業に関する国際的な情報発信、対話の促進及び連携の推進

6．前各号に附帯又は関連する一切の事業

コーポレートサイト：https://matcha-association.org/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人International Matcha Association

Tel：+81 50-1432-8320 E-mail：info@matcha-congress.com（担当：朴）

コーポレートサイト：https://matcha-association.org/