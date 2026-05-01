2026年5月25日より、三井アウトレットパーク 岡崎に「little R」が期間限定オープン！

株式会社R-LAB.

株式会社R-LAB.（代表：東海オンエア りょう）が運営する「R COFFEE STAND」と「La Maison du R」から、このたび新ブランド「little R」が誕生いたします。2026年5月25日（月）より、三井アウトレットパーク 岡崎にて期間限定ポップアップストアを展開いたします。「little R」は、これまで培ってきたこだわりのコーヒーと、洗練されたスイーツを融合させた新しい形を提案するブランドです。お買い物の合間に、特別なひとときをお楽しみください。

「little R」のコンセプト

「little R」とは、R-LAB.（R COFFEE STAND／La Maison du R）の価値を、ぎゅっと凝縮した“小さなR”

それが「little R」です。「little R」は、常設店舗として構えるのではなく、その場所・その時間に合わせて、必要な分だけ“R”を持ち出し、まるで現れるように展開する新しいスタイルのブランドです。

設備や規模をあえて最小限にすることで、これまでの店舗では実現できなかった場所や期間にも出店が可能となり、より多くの人の日常に寄り添う存在として、“R”の世界観を届けていきます。

| 催事出展への想い

今回の出店では、アウトレットという「非日常」と「日常」が交差する空間において、気軽に立ち寄れる“ちょうどいい距離感”と、少しだけ特別な体験を感じられる“ちいさな贅沢”を提供。コーヒーとスイーツを通じて、誰かの一日に、ふらっと立ち寄れる心地よい余白を生み出せたらと思っています。「little R」は、R BRANDの新たな入り口として、子どもから大人まで、より多くの方に親しんでいただける存在を目指しています。

| 出店概要

・出店期間：2026年5月25日（月）～8月31日（月）

・出店場所：三井アウトレットパーク 岡崎 OKAZAKI おいしい MARKET内 3120区画

・展開ブランド：little R by R COFFEE STAND & La Maison du R

・提供内容：R COFFEE STANDが手がけるスペシャルティコーヒー、La Maison du Rのスイーツなど

・所在地：愛知県岡崎市舞木町字金森200

・アクセス：名鉄名古屋本線「本宿駅」より徒歩約13分

・WEBサイト： https://mitsui-shopping-park.com/mop/okazaki/

| りょうプロフィール

1993年6月11日生まれ。愛知県出身。愛知県岡崎市を拠点に活動する動画クリエイターの東海オンエアのメンバー。コーヒーブランド「R COFFEE STAND」やスイーツブランド「La Maison du R」を展開。自身の個人チャンネルである「ブラーボりょうのボンサバドゥ!チャンネル」では自身が手がけるブランドの「R COFFEE STAND・La Maison du R」 に関する発信や日常的な動画などを投稿している。大の海外サッカー好きであり、有名海外サッカー選手とのコラボレーションや多数のメディアにも出演経験をするなど幅広く活動している。

| 株式会社R-LAB. について

「+α」を届けることを大切にしながら、コーヒーブランド「R COFFEE STAND」やスイーツブランド「La Maison du R」を展開。オーナー・りょうの「好きなものをたくさんの人に届けたい」という想いのもと、日常に寄り添いながら、少し心が動く体験を創造し続けています。

・コーヒーブランド「R COFFEE STAND」WEBサイト:https://www.rcoffeestand.com/

・スイーツブランド「La Maison du R」WEBサイト: https://www.lamaisondur.jp/

【会社概要】

・所在地：愛知県岡崎市日名南町5番地5

・代表者：福尾 亮

・創 業：2021年6月1日

・事業内容：R COFFEE STAND・La Maison du R・オンラインストア運営

【本件に関するお問合せ先】

株式会社R-LAB広報担当

・E-mail：pr@rlab.inc