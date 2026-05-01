タウンライフ空き家解決、全国47都道府県、1718市区町村すべての地域で空き家事業者紹介可能に

タウンライフ株式会社

タウンライフ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：笹沢 竜市）が提供する、空き家の売却・処分、活用、建替・リノベ、解体までワンストップで解決できる総合空き家ポータル「タウンライフ空き家解決」にて、全国47都道府県1718市区町村すべての地域で空き家事業者の紹介が可能になりました。

加盟企業に関しては、弊社独自の審査基準を満たしており、これにより、全国どこに空き家を所有していても、信頼のできる空き家事業者に空き家の相談が可能となります。

タウンライフ空き家サイトLP

タウンライフ空き家解決とは？

「タウンライフ空き家解決」（https://www.town-life.jp/land/akiya-solution/index.php?page=version2）は、空き家に関するお悩みである、売却・処分、活用、建替・リノベ、解体までワンストップで空き家事業者に相談することができるポータルサイトです。

今回全国47都道府県1718市区町村すべてのエリアをカバーいたしましたので、空き家の所有者様は24時間どこの地域でも空き家に関するご相談が可能となりました。

加盟している空き家業者に関しても弊社独自の審査基準を通過した優良業者のため、空き家所有者様は安心してサイトをご利用いただけます。

放置していた空き家、相続したばかり、一度相談したけど解決しなかった。

そんな方でも、自分では思い浮かばなかった空き家の解決方法や、これまで知らなかった空き家業者に出会えるかもしれません。

まとめ

タウンライフは全国47都道府県1718市区町村すべてで空き家に関するご相談を承れる体制を構築いたしました。

また、今後の人口減少などにより一層空き家所有者は増加し、より一層売却の相談先を求める声は高まると考えれます。

そういった状況でも複数のご相談先をご案内できるよう、サービスの拡充に努めてまいります。

本プレスや業務提携等に関するお問い合わせは下記まで

Mail：land@townlife-mail.jp

タウンライフ空き家解決について

タウンライフ株式会社が運営する空き家の包括的相談が可能なポータルサイト。

売却・処分、活用、建替・リノベ、解体など、様々な空き家解決の選択肢をサイトを通じてご案内し、それぞれの専門企業をご紹介しております。弊社独自の審査を通過した掲載企業は2026年4月段階で650社以上、「空き家という負動産で社会を豊かにする」というミッションを掲げ、累計1万人以上の空き家所有者様のご相談を承っております。

URL：https://www.town-life.jp/land/akiya-solution/index.php?page=version2(https://www.town-life.jp/land/akiya-solution/index.php?page=version2)

タウンライフ株式会社について

■会社概要

名 称：タウンライフ株式会社

設立年月：2003年9月

代表者：笹沢竜市

所在地：〒163-1440 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階

アクセス：京王新線「初台駅」東口直結

FAX：03-6381-6357

URL：https://townlife.co.jp/(https://townlife.co.jp/)

■事業内容

・メディア事業(住宅系ポータルサイト「タウンライフシリーズ」の運営)

・成功報酬型アドネットワーク事業(ASP「タウンライフアフィリエイト」の運営)

・クリエイティブ事業・広告代理事業

・民泊事業

・HRテック事業