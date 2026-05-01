Brunswick Group株式会社

ブランズウィック・グループ（以下、ブランズウィック）は、日本企業への支援を一層強化することを目的に、東京オフィスにおいて「ストラテジー・ボード」を発足いたしました。本ボードでは、2026年度を通じて、生成AIをはじめとするAI技術が企業と多様なステークホルダーとのエンゲージメントに与える影響について、議論および検討を行ってまいります。

本ストラテジー・ボードには、各分野を代表する有識者が参画しています。メンバーには、AI研究の第一人者である東京大学大学院教授 松尾豊氏、資本市場・金融規制分野に精通する弁護士 和仁亮裕氏、元アメリカン・エキスプレス・ジャパン社長の中島好美氏、および当社のシニア・アドバイザーでステークホルダー資本主義の実践者として知られる投資家 渋澤健氏が名を連ねています。

第1回会合では、「AIと企業エンゲージメントのあり方」をテーマに、活発な意見交換が行われました。当社からは、生成AI時代における企業の発信の課題の有無を特定できるブランズウィック独自のAIツールや、アクティビスト株主などの特定ステークホルダーの思考を再現するデジタルツインなどをご紹介したほか、参加者間の議論を通じて、今後の技術進展の見通しや、AIの進展が企業のコミュニケーション戦略、信頼構築、ガバナンスに与える影響などについて、多角的かつ実務的な示唆が共有されました。

ブランズウィックのグローバルCOOであるトム・バーンズは、次のようにコメントしています。

「AIは当社にとって極めて重要なテーマであり、“Human First”の考え方のもと、人間こそが主体となりAIをツールとして活用する姿勢を重視しています。本ボードでの議論を通じて、AIツールによって企業をより良く支援するための実践的な洞察が得られることを期待しています。そして、東京オフィス発の本取り組みをグローバルに展開していきたいと考えています。」

また、東京オフィスのマネージング・パートナーの唐木明子は、次のように述べています。

「各界を代表する皆さまからのご指導をいただきながら、東京オフィスの今後の取り組みの方向性を多角的に検討できることを大変心強く感じております。本ボードを通じて、日本企業の持続的な価値創造に資する具体的な示唆を導き出してまいります。」

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■ ストラテジー・ボード参加者（敬称略）

松尾 豊（東京大学大学院 工学系研究科 教授）

東京大学大学院工学系研究科教授。人工知能、特に深層学習・大規模言語モデル・ウェブマイニングを専門とし、日本におけるAI研究および社会実装を牽引。日本ディープラーニング協会理事長、内閣府AI戦略会議座長などを歴任し、政府のAI政策立案にも深く関与している。産学官を横断したAIエコシステムの構築において中心的役割を担う。

和仁 亮裕（弁護士／Greenberg Traurig法律事務所 シニアカウンセル）

資本市場および金融規制を専門とする弁護士。デリバティブ取引を含む最先端の金融領域において、国内外の大手金融機関を代理してきた豊富な実績を有する。国際スワップ・デリバティブ協会（ISDA）の日本における法的活動支援に長年関与するほか、金融庁金融審議会委員やTIBOR運営機関の代表理事・議長などを歴任。上智大学法科大学院教授として後進育成にも携わるなど、実務・政策・学術の三領域にまたがる知見を有する。

中島 好美（社外取締役）

アメリカン・エキスプレスにおいて日本およびアジア地域の経営に従事し、個人・法人向けビジネスやマーケティング戦略を統括。現在は複数の上場企業において社外取締役を務める。グローバル企業における経営経験を背景に、コーポレートガバナンス、リスク管理、顧客戦略に関する実践的な知見を有する。

渋澤 健（ブランズウィック・グループ シニア・アドバイザー / シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役／コモンズ投信株式会社 取締役会長）

米国大手金融機関での経験を経て独立し、長期投資およびステークホルダー資本主義の実践を推進。渋沢栄一の理念を現代に展開し、持続可能な資本市場の形成や企業と社会の関係性の再構築に関する発信を国内外で行っている。

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ブランズウィックは今後も、グローバルな知見とローカルな洞察を融合させながら、日本企業が直面する複雑かつ高度な課題に対し、戦略的かつ実践的な支援を提供してまいります。