株式会社ウィルネクスト、「採用戦略設計ガイド 2026年版」を無料公開--自社分析から実行プランまで一気通貫で設計する実践フレームワーク

株式会社ウィルネクストダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-60■ 公開の背景

採用戦略のない組織では、「媒体費を増やしても応募が増えない」「採用できてもすぐ辞める」「担当者が変わると採用の質が変わる」といった課題が繰り返されます。

原因は個別施策の問題ではなく、戦略設計の不在にあります。

採用ターゲット・評価基準が明文化されていない組織では、コストだけが積み上がる構造が生まれやすくなっています。

本資料は、自社分析から実行プラン策定まで6ステップで採用戦略を設計するための実践フレームワークをまとめたものです。

■ 本資料の特徴

・採用戦略策定の6STEPをフロー図で整理し、どのステップが抜けているかを診断できる構成

・スカウト・エージェント・リファラル・求人媒体・SNS採用の5手法を、コスト・特徴・向いている場面で比較

・見落とされがちな間接コスト（面接官工数・早期離職コスト等）の算出方法を解説

・現場ヒアリングで押さえるべき必須10項目を収録

・生成AIによるJD作成・スカウト文生成など2026年の変化に対応した内容

■ 収録内容

1. 採用戦略を立てるメリット

2. 採用戦略策定の流れ（6STEP概要）

3. STEP1 自社分析の方法

4. STEP2 ターゲット設計・ペルソナ作成

5. STEP3 採用目標の決定

6. STEP4 採用手法とチャネルの選定

7. STEP5 要員計画と採用予算の決定

8. STEP6 採用戦略の実行プラン策定

9. 現場ヒアリングの方法

10. スカウト採用のポイント

ダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-60■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp