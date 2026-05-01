「インターペット東京2026」大盛況にて終了！ミシュワンユーザー様と愛犬たちに直接出会えた4日間。

株式会社ミシュワン

『ずっと寄り添うフードで「20歳を目指す」』をビジョンに掲げるプレミアムペットフードメーカー、株式会社ミシュワン（本社：東京都渋谷区、以下：ミシュワン）は、2026年4月2日（木）～4月5日（日）に東京ビッグサイトで開催され開催された日本最大級のペットイベント「第15回 インターペット ～人とペットの豊かな暮らしフェア～」に出展いたしました。

連日、私たちの予想をはるかに上回る多くのお客様にブースへお立ち寄りいただき、大盛況のうちに4日間の会期を終えることができました。ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました。当日の熱気と、飼い主様・わんちゃんたちとの交流の様子をご報告いたします。

《大盛況のブースと、ユーザー様との温かい交流》

■ 予想を上回る反響！直接商品を手に取っていただける喜びに

開催期間中は、途切れることなく非常に多くのお客様にミシュワンのブースへ足を運んでいただきました。日頃からSNSなどでミシュワンを知ってくださっていた方々からも「実際に商品を手に取って見てみたかった」と嬉しいお声をいただき、特定の商品に偏ることなく、フードから無添加おやつまで幅広いラインナップを大変多くの方にお買い求めいただくことができました。

会場限定の企画としてご用意していたミシュワンオリジナルデザインのバルーンも、ブースでの記念撮影などで親しまれ、予定していた配布数を終了するなど大変ご好評をいただきました。

■ ミシュワンを食べているわんちゃんたちと念願のご対面

今回の出展においてミシュワンスタッフ一同にとって何よりの喜びとなったのは、普段からミシュワンをご愛用いただいている会員様に直接お会いできたことです。

「いつも美味しそうに食べています」「このフードに変えてから調子がいいです」といった温かい生の声をお伺いできただけでなく、実際にミシュワンのフードを食べて元気いっぱいに育っているかわいいわんちゃんたちの姿を目の当たりにし、私たちが提供しているものの意義や責任を改めて深く実感する機会となりました。

《『ずっと寄り添うフードで「20歳を目指す」』の輪を広げて》

今回のインターペット東京2026への出展を通じ、飼い主の皆様が愛犬の「食」と「健康」に対してどれほど真剣に向き合い、深い愛情を注がれているかを肌で感じることができました。

そして何より、私たちが大切にしている『ずっと寄り添うフードで「20歳を目指す」』というブランドビジョンに対し、来場された多くの方々から深く共感していただき、ミシュワンの想いをより広く知っていただく（認知拡大の）貴重な機会となりました。リアルイベントでの直接のコミュニケーションと皆様からのご期待は、私たちブランドにとってかけがえのない財産です。

ミシュワンはこれからも、愛犬と飼い主様が一日でも長く、健康で幸せな時間を共に過ごせるよう、徹底した品質管理と、想いに寄り添う商品開発・サポートを全力で続けてまいります。

改めまして、ミシュワンブースへご来場いただいた皆様に心より御礼申し上げます。

https://mishone.co.jp/special/

株式会社ミシュワン社員。ミシュワン社員は皆ペットオーナーです。

【会社概要】

会社名：株式会社ミシュワン

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー37階

取締役 兼 創業者：岩井 直樹

設立 ：2019年12月26日

URL ：https://mishone.co.jp/

事業内容：ペット食品の製造・販売及び輸出入

ペット食品・用品のEコマースサイト

公式Instagram：https://www.instagram.com/mishone_official/

代表・岩井直樹と愛犬のモコ

【お客様からのお問い合わせ先】

《問い合わせ先》 TEL：0120-311-210（土・日・祝祭日・年末年始を除く平日10：00～17：00）

e-mail：support@mishone.jp

問い合わせフォーム：https://mishone.co.jp/contact/