「富山から、アジアを代表するビジョナリーカンパニーへ」アンダスが台湾法人を設立し、アジア展開を本格始動
美容サロン専売コスメブランド「omeme」を展開する株式会社and US（本社：富山県富山市、代表取締役社長：廣岡伸那、以下アンダス）は、2026年3月、台湾における事業基盤として現地法人「台湾安達思有限公司（and US Taiwan）」を設立いたしました。また、現地での製品流通において、台湾当局が定める化粧品製品情報ファイル（PIF：Product Information File）の申請・登録を完了し、正規の供給体制を整えたことをお知らせいたします。
これに合わせ、3月に開催された台湾最大級の美容展示会「ビューティワールド台北」に初出展。単なる製品展示に留まらず、アンダスが提唱する「まつ毛ケアの理論」と「カウンセリングの本質」を公開し、現地の美容師・サロンオーナーから「これまでにない視点だ」と大きな共感と手応えを獲得しました。
■ 台湾法人設立とPIF申請の背景：信頼という名の「架け橋」を築く
アンダスが目指すのは、一時的なブームではなく、現地に根付く美容文化の醸成です。
- 現地法人の設立
パートナーサロン様への迅速なサポートと、市場に深く入り込んだ課題解決を行うための覚悟の証です。
- PIF（化粧品製品情報ファイル）の完全対応
台湾の厳格な法規制に則り、成分の安全性や品質管理を公的に担保。現地のサロンオーナー様が、大切なお客様に「使い続けられるもの」として自信を持って提案できる、最高レベルの安心を提供します。
■ 出展の背景：志を共にするパートナーと、アジアの市場へ
台湾の美容・パーソナルケア市場は、2030年に向けて着実な成長が見込まれる、アジアで最も活力ある市場の一つです。アンダスはこの地で、私たちの哲学に深く共鳴する大切なパートナーを得たことを機に、本格的な越境展開を決意しました。
私たちが届けるのは、単なる「モノ」ではありません。サロンさまとお客様が深く繋がり、共に美しさを育む「対話の文化」そのものを、台湾の美容シーンへと届けてまいります。
■ 展示会での手応え：現地のプロを驚かせた「教育的アプローチ」
開催期間中、アンダスのブースを訪れた多くの現地サロン関係者からは、驚きと称賛の声が寄せられました。
- 「なぜホームケアが必要か」という気づきの提供
「まつ毛の理論や、なぜホームケアが重要なのかという視点は持っていなかった。今回の話を聞いて、その重要性を初めて深く理解できた」という声が多数寄せられ、アンダスの教育的アプローチが現地のプロたちの意識を変革するきっかけとなりました。
- プロの提案を支えるラインナップ
お客様一人ひとりの状態に合わせて最適解を提示できる「omeme」の多角的なラインナップは、「プロが自信を持って提案できる仕組み」として高く評価されました。
- 国境を越えた「灯美」の共感
アンダスが大切にする「美容を通して人が健やかに生きるためのサポート」という価値観を伝え、現地のサロンさまと深い絆を構築。富山から始まった想いが、台湾の地でも大きな共感の輪を広げました。
■ 今後の展望：富山から、アジアを代表するビジョナリーカンパニーへ
アンダスにとっての主役は、常にクライアントである美容サロンさまです。
私たちは、富山から始まったこの挑戦を国内に留めず、「サポーティブ・カンパニー」として世界へと広げます。「縁ある人の潜在的な可能性を覚醒する」という組織文化を糧に、台湾、そして世界で「できる・できた」という喜びの瞬間を創造していきます。
外見の美しさを超え、内面から溢れ出る輝きで誰もが人生の主役になれる未来へ。アンダスは、アジアを代表するBtoBメーカーの実現を目指し、世界中の地域に「灯美」をともし続けます。
■ 株式会社and USについて
and US（アンダス）は、全国の美容サロンに向けてサロン専売コスメブランド「omeme」「BIOteA」を展開するとともに、美容サロンの経営課題解決を支援する「サポーティブ・カンパニー」です。 「サポーティブ」とは、相手を主役として支援する姿勢を意味します。サロンが自ら成長し続けられる環境づくりを大切にし、単なる商品提供にとどまらない伴走型支援を行っています。
私たちは、“ウェルエイジング（自分らしく年齢を重ねること）”という価値観を基盤に、美容を通して人が健やかに、そして美しく生きるためのサポートを行っています。個人事業主のプライベートサロンから大規模法人サロンまで、それぞれの課題やフェーズに合わせた幅広い支援を提供。専任コーディネーターが伴走する「コーディネーター制」を採用し、一人ひとりのサロンに寄り添ったきめ細やかなサポートを実施しています。
■ 株式会社and US 会社概要
代表： 代表取締役社長 廣岡 伸那
本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7
電話： 076-491-6050（代表）
事業内容：
（１）サロン専売コスメメーカー事業
（２）教育・コンサル・会計サポート事業
（３）テストマーケティングサロン事業
◆ブランドサイト： https://omeme-cosme.com/
◆コーポレートサイト： https://corp.and-us.jp/
◆採用サイト： https://corp.and-us.jp/recruit