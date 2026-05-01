「富山から、アジアを代表するビジョナリーカンパニーへ」アンダスが台湾法人を設立し、アジア展開を本格始動

株式会社andUS

美容サロン専売コスメブランド「omeme」を展開する株式会社and US（本社：富山県富山市、代表取締役社長：廣岡伸那、以下アンダス）は、2026年3月、台湾における事業基盤として現地法人「台湾安達思有限公司（and US Taiwan）」を設立いたしました。また、現地での製品流通において、台湾当局が定める化粧品製品情報ファイル（PIF：Product Information File）の申請・登録を完了し、正規の供給体制を整えたことをお知らせいたします。

これに合わせ、3月に開催された台湾最大級の美容展示会「ビューティワールド台北」に初出展。単なる製品展示に留まらず、アンダスが提唱する「まつ毛ケアの理論」と「カウンセリングの本質」を公開し、現地の美容師・サロンオーナーから「これまでにない視点だ」と大きな共感と手応えを獲得しました。

■ 台湾法人設立とPIF申請の背景：信頼という名の「架け橋」を築く

アンダスが目指すのは、一時的なブームではなく、現地に根付く美容文化の醸成です。

- 現地法人の設立パートナーサロン様への迅速なサポートと、市場に深く入り込んだ課題解決を行うための覚悟の証です。- PIF（化粧品製品情報ファイル）の完全対応台湾の厳格な法規制に則り、成分の安全性や品質管理を公的に担保。現地のサロンオーナー様が、大切なお客様に「使い続けられるもの」として自信を持って提案できる、最高レベルの安心を提供します。

■ 出展の背景：志を共にするパートナーと、アジアの市場へ

台湾の美容・パーソナルケア市場は、2030年に向けて着実な成長が見込まれる、アジアで最も活力ある市場の一つです。アンダスはこの地で、私たちの哲学に深く共鳴する大切なパートナーを得たことを機に、本格的な越境展開を決意しました。

私たちが届けるのは、単なる「モノ」ではありません。サロンさまとお客様が深く繋がり、共に美しさを育む「対話の文化」そのものを、台湾の美容シーンへと届けてまいります。

■ 展示会での手応え：現地のプロを驚かせた「教育的アプローチ」

開催期間中、アンダスのブースを訪れた多くの現地サロン関係者からは、驚きと称賛の声が寄せられました。

■ 今後の展望：富山から、アジアを代表するビジョナリーカンパニーへ

- 「なぜホームケアが必要か」という気づきの提供「まつ毛の理論や、なぜホームケアが重要なのかという視点は持っていなかった。今回の話を聞いて、その重要性を初めて深く理解できた」という声が多数寄せられ、アンダスの教育的アプローチが現地のプロたちの意識を変革するきっかけとなりました。- プロの提案を支えるラインナップお客様一人ひとりの状態に合わせて最適解を提示できる「omeme」の多角的なラインナップは、「プロが自信を持って提案できる仕組み」として高く評価されました。- 国境を越えた「灯美」の共感アンダスが大切にする「美容を通して人が健やかに生きるためのサポート」という価値観を伝え、現地のサロンさまと深い絆を構築。富山から始まった想いが、台湾の地でも大きな共感の輪を広げました。

アンダスにとっての主役は、常にクライアントである美容サロンさまです。

私たちは、富山から始まったこの挑戦を国内に留めず、「サポーティブ・カンパニー」として世界へと広げます。「縁ある人の潜在的な可能性を覚醒する」という組織文化を糧に、台湾、そして世界で「できる・できた」という喜びの瞬間を創造していきます。

外見の美しさを超え、内面から溢れ出る輝きで誰もが人生の主役になれる未来へ。アンダスは、アジアを代表するBtoBメーカーの実現を目指し、世界中の地域に「灯美」をともし続けます。

■ 株式会社and USについて

and US（アンダス）は、全国の美容サロンに向けてサロン専売コスメブランド「omeme」「BIOteA」を展開するとともに、美容サロンの経営課題解決を支援する「サポーティブ・カンパニー」です。 「サポーティブ」とは、相手を主役として支援する姿勢を意味します。サロンが自ら成長し続けられる環境づくりを大切にし、単なる商品提供にとどまらない伴走型支援を行っています。

私たちは、“ウェルエイジング（自分らしく年齢を重ねること）”という価値観を基盤に、美容を通して人が健やかに、そして美しく生きるためのサポートを行っています。個人事業主のプライベートサロンから大規模法人サロンまで、それぞれの課題やフェーズに合わせた幅広い支援を提供。専任コーディネーターが伴走する「コーディネーター制」を採用し、一人ひとりのサロンに寄り添ったきめ細やかなサポートを実施しています。

■ 株式会社and US 会社概要

代表： 代表取締役社長 廣岡 伸那

本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7

電話： 076-491-6050（代表）

事業内容：

（１）サロン専売コスメメーカー事業

（２）教育・コンサル・会計サポート事業

（３）テストマーケティングサロン事業

◆ブランドサイト： https://omeme-cosme.com/

◆コーポレートサイト： https://corp.and-us.jp/

◆採用サイト： https://corp.and-us.jp/recruit