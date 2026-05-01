Sun Emperorが、5/9～5/10の2日間、東京ビックサイトにて開催される、日本最大級の暮らし、遊び、乗り物の総合展示会「FIELD STYLE TOKYO 2026」に出展します！

有限会社龍昇

2026年5月9日(土)・5月10日(日)の2日間、東京ビックサイトにて開催される「FIELD STYLE TOKYO2026」へ出展が決まりました！

Sun Emperorは屋内展示場内のブースとなります！

電動モビリティ（EV）商品ラインアップから、特定原付『SS1』・特定原付『Easy』、特定原付「SUNRIN」の展示を予定しております。

また、現在クラウドファンティングサイト”Makuake”で公開中の新製品「LBIRD」も展示予定となります。

この機会に是非、最新の電動モビリティをご覧ください。

ご来場を心よりお待ちしております。

【イベント詳細】

〈FIELD STYLE TOKYO 2026〉

⚫︎2026年5月9日(土)、5月10日(日)

⚫︎9:00-17:00

⚫︎開催場所：東京ビックサイト 西展示棟＋南展示棟

アウトドアを中心にした「遊び」と「ライフスタイル」に関する旬な商品

お買い物を楽しみながら、知って、学べて、体験出来る！

今年で10周年を迎えるフィールドスタイルが、ついに東京で開催。

【チケット情報】

（前売）1日券 1800円、2日券 2800円

（当日）1日券 2300円

※小学生以下無料 ペット同伴OK

Sun Emperor 出展車両紹介

１.【特定小型原付】LBIRD（新商品）

Sun Emperorが手がける特定小型原付で初となる、四輪モデル。

４輪構造の圧倒的安定感に加え、ペットも乗車できる最大３つの積載スペース。

バイクや自転車で日常の移動における不安要素の一つである「ふらつき」を軽減し、より安心して利用できる設計となっております。

※公道走行にはナンバーの取得・自賠責保険の加入が必須です。

〈特徴〉

・四輪ならではの接地安定性により、走行時のふらつきを大幅に軽減。

・坂道にも強い、後輪Wモーターを採用。

・16歳以上であれば免許不要で乗れ、ヘルメットは努力義務。

・バッテリーの取り外しが可能で、自宅やオフィスでも充電が可能

・歩道/車道が走行でき、３つの速度を選択できるモードを搭載（歩道は６kmモード）

・最大航続可能距離距離5０kmの大容量バッテリー搭載。

・一般的なサイズのお買い物かごを、そのまま乗せることができる。（オプション）

※フロントカゴトレーはオプションです。

LBIRD公式サイト：https://sun-emperor.jp/lbird(https://sun-emperor.jp/lbird?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=pr_times)

■PRICE：\297,000(税込)

LBIRDはクラウドファンティングサイト”Makuake”にて、先行予約を開催中。

数量限定でお得に予約ができる期間となっております。

詳細は下記URLよりご確認ください。

Makuake商品ページ：https://www.makuake.com/project/se-lbird/

２.【特定小型原付】SUNRIN

特定小型原付では珍しい、三輪モデルの車両。

車両デザインのかっこよさと機能性・安全性を追求した、Sun Emperor大人気車種。

※公道走行にはナンバーの取得・自賠責保険の加入が必須です。

〈特徴〉

・16歳以上であれば免許不要で乗れる

・バッテリーの取り外しが可能で、自宅やオフィスでも充電が可能

・ミラーやバスケットも標準装備で日常生活も快適

・歩道/車道が走行でき、３つの速度を選択できるモードを搭載（歩道は６kmモード）

・最大航続可能距離距離６０kmの大容量バッテリー搭載

・前後輪サスペンション搭載。後輪は独立式サスペンションで悪路にも強い

SUNRIN公式サイト：https://sun-emperor.jp/sunrin

■PRICE：\198,000(税込)

３.【特定小型原付】SS1

Sun Emperorが初めて手がけた特定小型原付となり、今でも幅広い年代の方に大人気の座ってのれるキックボード形状の車両。

利便性に特化したリアバスケットや、走行時の安心感を追求したミラーやサドルが標準装備。

※公道走行にはナンバーの取得・自賠責保険の加入が必須です。

〈特徴〉

・16歳以上であれば免許不要で乗れる

・ヘルメットは努力義務

・サドル付きで座って運転でき、サドルの高さは身長に合わせて調整が可能。

・カゴ、バックミラー標準装備

・12インチの大系タイヤで走行時の安定性抜群

・工具不要で折りたたみができ、室内や車の中での保管も可能

・歩道/車道が走行できる2つのモードを搭載

・国土交通省認定機関”JATA”での適合通知済車両

SS1公式サイト：https://sun-emperor.jp/item_3

■PRICE：\186,000(税込)

４.【特定小型原付】Easy

大人気車種「SS1」から得た経験や、お客様の声からいただいた意見を元に、“見た目や気軽さは自転車”のようで“性能は電動バイク”という、自転車とバイクの“いいとこ取り”をした、特定小型原付。

大容量バッテリーに加え、パワフルな500Wモーターを搭載。

その上、コンパクトに折りたためる構造で、車への積載も気軽に行える。

※公道走行にはナンバーの取得・自賠責保険の加入が必須です。

〈特徴〉

・16歳以上であれば免許不要で乗れる

・ヘルメットは努力義務

・前後輪サスペンション搭載

・バックミラー標準装備

・14インチの大系タイヤに前後ディスクブレーキ採用

・工具不要で折りたたみができ、室内や車の中での保管も可能

・歩道/車道が走行できる2つのモードを搭載

・大容量バッテリー搭載で、1回の充電で最大80Km走行

・国土交通省認定機関”JATA”での性能適合認定申請中（10月時点）

Easy公式サイト：https://sun-emperor.jp/easy-news

■PRICE：\165,000(税込)

Sun Emperorについて

『Sun Emperor』です。"サンエンペラー"と読みます。

弊社は、愛知県名古屋市に拠点を置く、電動モビリティの製造・販売を行っている国内メーカーです。取扱製品は全てガソリンを使わない、電動です。



Sun Emperorは、“日本を代表する次世代モビリティメーカーになる”ことを目標に掲げ、2022年12月に名古屋市にて活動を始めました。

現在では全国400店舗以上の販売協力店と連携し、製品・サービスを提供しております。私たちの目標は、製品・サービスを日本だけでなく、世界中の人々にお届けしていきたいと思っています。

『特定小型原付』車両分野での実績

弊社は、昨年7月に新設された「特定小型原付」分野に、同タイミングで参入した企業です。

Makuakeにて昨年公開した「SS1」という車両は、総額2300万円を超えるプロジェクトとなり、今現在においても「特定小型原付」のジャンルにおいて大人気車種の１つとなっております。

また、「特定小型原付」にまつわる勉強会や試乗説明会を、各省庁や自治体等の依頼を受け、昨年7月より実施しております。

Sun Emperorは、名古屋にある本社にてすべての車両の検査と調整を行なっています。検査に合格した車両を、名古屋からお客様の元へお届けしています。



有限会社龍昇

〒451-0024 名古屋市西区秩父通2-70

TEL：052-508-9958

FAX：052-308-3931

MAIL：s-e@sun-emperor.jp

HP：https://sun-emperor.jp/

営業時間：10:00~19:00 (定休日：水曜日)



【事業内容】

EVバイク 企画・製造・販売

特定小型原付 企画・製造・販売

電動カート 企画・製造・販売