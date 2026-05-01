株式会社UNERIが「インパクト志向金融宣言」に署名

株式会社UNERI

株式会社UNERI（所在地：愛知県名古屋市、代表者：河合将樹）は、インパクト志向の投融資の実践を進めていくイニシアチブ「インパクト志向金融宣言（Japan Impact-driven Financing Initiative、以下IDFI）」に加盟したことをお知らせいたします。弊社は、本宣言への署名を通じて、投資活動及び投資先が創出する社会・環境への影響（インパクト）をより一層重視し、企業価値向上と持続可能な社会の実現への貢献を目指します。

インパクト志向金融宣言（Japan Impact-driven Financing Initiative）について

「インパクト志向金融宣言（IDFI）」は、金融機関の存在目的は包括的にインパクトを捉え環境・社会課題解決に導くことである、という想いを持つ複数の金融機関が協同し、インパクト志向の投融資の実践を進めて行くイニシアティブです。2026年5月1日現在、当社を含めて78社が署名を行っています。

詳細はこちらのWebサイト(https://www.impact-driven-finance-initiative.com/)をご覧ください。

株式会社UNERI代表取締役CEO 河合将樹からのコメント

株式会社UNERI は「全ての起業家が自分の道を歩める社会の実現」を目的に、2019年から名古屋を拠点に国内外でスタートアップ支援事業を展開してきました。また、2025年からは東海財務局管轄のインパクト投資VCとして投資活動を開始しました。私はインパクト投資を「誠実な投資」と理解しています。「現代版の三方良し経営」を実現する手法のヒントは、この業界に凝縮されていると確信しています。本宣言の署名を契機に、金融機関の在るべき姿を構想、議論し、小さくても我々自身がその変化を体現出来るように努力を重ねて参ります。

会社概要

株式会社UNERIは、「起業家の尊厳を回復させ、全てのイノベーターが自分の道を歩める社会をつくる」というミッションの基、2020年に設立された会社です。特に、社会課題系スタートアップの人材育成・企業/行政連携・投資事業を展開しています。2025年4月に投資事業を開始し、UNERI Capitalというファンドを通して投資を実施しています。

名称 : 株式会社UNERI

Webサイト：https://uneri.co.jp/

代表 : 河合将樹

名称 : UNERI1号投資事業有限責任組合（通称：UNERI Capital）

Webサイト：https://uneri.co.jp/capital

代表 : 河合将樹

投資分野：介護・医療・農業・宇宙・海洋・研究開発・金融包摂・循環型経済など全般

対象：主にシード・アーリー期のスタートアップ

コンセプト :

全ての投資先のは5年以内に「B Corp*」の取得（及びそれに準ずるIMMの実施）等を目指しつつ、社会的・環境的価値の可視化が事業成長にも繋がる事例創出を共に目指します。

※B Corp：B Corp(ビーコープ)は、2006年にアメリカではじまった企業の認証制度であり、ビジネスの力で社会を変えるムーブメントです。利益追求だけでなく、社会や環境への良い影響（Benefit）も重視し、高い倫理基準を満たした「よい会社」であることを示す国際的な民間認証です。認証はすでに10,000社以上が取得、102カ国以上の国に拡がり、世界規模のコミュニティとして様々な変革をリードしてきました。パタゴニア、ダノンといったグローバル企業との連携のもと徐々に認知が拡大し、様々な業界や立場の方から注目を集めつつあります。

B LabのWebサイト: https://www.bcorporation.net/en-us/

一般社団法人B Market Builder JapanのWebサイト: https://bcorporation.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社UNERI

E-mail：info@uneri.co.jp