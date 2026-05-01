招待した人も、された人も300ポイントGET！ 医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」が「友達招待キャンペーン」を再開

Arteryex株式会社

Arteryex株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：李 東瀛）の提供する医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」は、2026年5月30日までの期間限定で、「友達招待キャンペーン」を再開することをお知らせいたします。

本キャンペーンは、既にパシャっとカルテをご利用いただいているユーザー様（招待者）および招待により新規登録されたユーザー様（被招待者）に対し、それぞれ300ポイントの「パシャっとカルテポイント」を付与するものです。

招待人数に上限はなく、招待実績に応じてポイントが加算されます。

※ポイント付与数は最大で200,000ポイントの上限を設けています。

当社は本キャンペーンを通じ、より多くの方々に「パシャっとカルテ」をご利用いただき、ご自身の医療・健康情報を手軽に管理するきっかけを提供することを目指してまいります。

▼キャンペーン詳細ページ

https://p-karute.onelink.me/4MLk/3f45wbte

キャンペーン概要

【キャンペーン期間】

2026年5月30日（土）まで

【内容】

既にパシャっとカルテをご利用中のユーザー様（招待者）および、ご招待により新規登録されたユーザー様（被招待者様）の双方に、「パシャっとカルテポイント」を300ポイント付与いたします。

本キャンペーンでは、招待人数に応じてポイントが加算されます。（※付与ポイントには上限があります）

■ポイント付与条件

１.招待コードを入力して会員登録

新規会員登録画面にて、共有された「招待コード」を必ず入力します。※招待コードの入力がない場合、本キャンペーンの対象外となります。

２.プロフィール登録

会員登録後、プロフィール情報（性別・生年月日・郵便番号）の登録を完了します。

３.医療データの登録および反映

健康診断、検査、薬のいずれか一種類以上の医療データを登録し、当該データがアプリ上に反映される必要があります。

■注意事項

・医療データ登録については、反映されたタイミングがキャンペーン期間内である必要があります。

・アップロードされた医療データが却下された場合は対象外となります。

・新規会員登録時に表示される利用規約同意画面にて、招待コードをご入力ください。会員登録後に招待コードを入力する画面はありませんのでご注意ください。

・同一のデータ（健診結果・検査結果・薬情報など）を用いた複数アカウントでの登録は対象外となります。

・不正と判断される登録（虚偽情報や同一端末で複数アカウントの作成など）が確認された場合、キャンペーン対象外とさせていただきます。

・ポイントを利用するには、ポイント利用規約への同意が必要です。ポイント機能画面よりご確認ください。

・実際のポイント付与はキャンペーン期間終了後となります。

・ポイント交換申請の際、異なるアカウントで同一のメールアドレスが使用されている場合は、不正とみなし対象外となります。

■ポイント付与上限

・100人以上：一律50,000ポイント

・300人以上：一律150,000ポイント

・500人以上：一律200,000ポイント

※本キャンペーンは予告なく早期終了する場合があります

【特典付与に関する重要事項】

上記3つの条件すべてが、キャンペーン期間終了までに完了している必要がございます。

特に、「医療データの登録および反映」には、データ登録の申請後、最大5営業日程度を要する場合があります。

キャンペーン終了間際にお手続きされた場合、データ反映が期間内に完了せず、特典付与の対象外となる可能性がございます。ご紹介を受けた方には、お早めに医療データをご登録いただくようご案内ください。

ポイントの付与は、キャンペーン期間終了後、対象者の確認が完了次第、実施を予定しております。

さらに、招待された方限定で、追加の医療データ登録に応じてポイントを付与するキャンペーンも実施いたします。

■追加データ登録キャンペーン概要

2026年7月31日までに、未登録の医療データ（健康診断・検査・薬情報）を登録するごとに100ポイントを付与いたします。

・STEP1～3達成（1種類目登録）：300ポイント

・残り2種類のデータ登録：各100ポイント

→ 最大合計500ポイント

■注意事項

・2026年6月30日までに招待キャンペーンの付与条件3つを満たしている必要があります。

・同じ種類のデータを複数回登録しても対象外です。

・追加データの登録は、2026年7月31日までに反映完了していることが条件となります。(データ却下された場合は対象外です。)

・家族連携機能で作成された仮アカウントからのデータ登録は対象外です。

・追加データ登録のポイント付与時期は8月中を予定しております。

・登録完了したデータは医療データ一覧画面よりご確認いただけます。

キャンペーンの詳細およびご注意事項は、下記キャンペーン詳細ページをご確認ください。

https://p-karute.onelink.me/4MLk/3f45wbte

パシャっとカルテについて

「パシャっとカルテ」は、散らばりがちな医療情報をスマートフォン一つで管理できる無料のPHRアプリです。健康診断の結果や検査結果、お薬の情報を撮影するだけでデータ化され、アプリ内で一元管理することが可能です。煩雑になりがちな医療情報を手軽に管理・活用することで、ユーザーの健康増進をサポートします。



2026年4月時点の主な機能は以下の通りです。

・iOS「ヘルスケア」/ Android「ヘルスコネクト」連携機能

・健診結果や検査結果、薬の情報を撮影し、自動でデータ化

・医療費の領収書を撮影するだけで簡単に管理・計算

・血圧・体重・体温など日々の記録を写真または手入力で管理

・アンケート回答やインタビュー参加等でアプリ内ポイントを取得



▼ダウンロードはこちら

https://pashakarte.onelink.me/yM76/zwh43sav

Arteryexについて

Arteryexは「健康銀行」構想を掲げ、医療データを患者自身が管理し、自らの“資産”として活用できる仕組みを提供しています。アプリ「パシャっとカルテ」を中心に、医療情報プラットフォーム事業やシステム開発事業を展開しています。



ArteryexではPHR（Personal Health Record）データを活用し、様々なサービスと連携を進め、医療情報の正しい二次利用を促進させています。本取り組みに関する取材のご相談やご質問などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

会社名：Arteryex株式会社

WEB：https://arteryex.biz/

設立日：2018年2月1日

所在地：東京都千代田区外神田6-6-1 斎藤ビル2階・4階

代表取締役：李 東瀛

事業内容：医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」の開発ならびに運営、医療情報プラットフォームサービスの提供、医療分野におけるシステム・アプリケーションの開発

営業時間: 11:00-18:00（平日）

【本件に関するお問い合わせ先】

Arteryex株式会社 パシャっとカルテ事業部

メール：mrktg@arteryex.biz

WEB：https://www.arteryex.biz/