「多機能・省スペ」が鍵に、CAGUUU「1～3月にみんなに選ばれた、新生活におすすめのアイテムTOP10」を発表！GWの買い替え需要にも対応

CAGUUU株式会社

CAGUUU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村勇輝）は、2026年1月～3月期の自社ECサイト・アプリにおける「新生活におすすめのアイテムTOP10」を公開いたしました。

進学、就職、転勤など、ライフスタイルが大きく変化する春。近年は物価上昇や都市部の限られた居住空間といった背景から、家具選びにおいても「多機能性」「省スペース」「タイムパフォーマンス（効率性）」を重視する傾向が強まっています。

本ランキングは、実際に新生活をスタートしたユーザーの購買データをもとに、「今、本当に選ばれている家具」を可視化したものです。ゴールデンウィーク（GW）に向けて本格化する模様替えや買い足し需要に対し、情報過多の中でも迷わず「QOLを高める一品」を選べるよう、最新トレンドを提示します。

詳細はこちら :https://caguuu.com/pages/bestseller2601-03

■家具売れ筋ランキングTOP10（2026年1月～3月 ）

待望の新色続々登場で、継続的に高い支持を集める人気No.1モデル。

1位：レトロモダンソファベッド

どんな間取りにもフィットする「可変性」が支持を集めました。背もたれを動かすだけで、ソファから脚を伸ばせるカウチ、そしてベッドへと形を変え、限られた空間のQOLを劇的に向上させます。高反発ウレタンが毎日の疲れをやさしくサポートします。

商品URL：https://caguuu.com/products/tz002410008

通常価格(税込)：\76,590～

比較サイト「mybest」で第1位を獲得した実績を持つ人気モデル。

2位：AXISU アクシスエルゴコアオフィスチェア

リモートワークの定着により、“自宅でも身体に投資する”意識が高まる中で支持を獲得。脊柱の動きに追従する構造と6Dアームレストにより、長時間作業の負担を軽減。仕事環境の質を一気に底上げできる点が評価されました。

商品URL：https://caguuu.com/products/mj002505002

通常価格(税込)：\85,690～

ソファ・ベッド、これ一台で解決！

3位：カウチワイドソファベッド

「座る」と「寝る」を両立する3層構造に加え、空間を無駄なく使える設計が支持を集めました。限られたスペースでも“くつろぎ・睡眠・収納”を1台で完結できる点が、新生活ユーザーのニーズと合致しています。大容量の収納スペースで寝具や衣類もすっきり収まり、カバーは丸洗い可能。清潔さを保ちやすく、実用性とデザイン性を兼ね備えた一台です。

商品URL：https://caguuu.com/products/sfch250731010

通常価格(税込)：\223,890～

ラタン調デザインで、空間のおしゃれ度をぐっとアップ！

4位：Woody Prime Box レトロ調ダイニングチェア

ラタン調の背もたれとレザー座面を組み合わせた、置くだけで部屋が垢抜ける洗練のデザイン。体に沿うカーブ設計が自然な姿勢を支えるため、ゆったりとした食事から、読書などの趣味の時間まで、あらゆるシーンを贅沢なひとときに変えてくれます。

商品URL：https://caguuu.com/products/muu02411136

通常価格(税込)：\35,490～

圧倒的な収納力で、空間を広く見せる主役級チェスト

5位：Woody Prime Vintage Box ナチュラルラインローチェスト

奥行き40cmのスリム設計で、狭い部屋でも圧迫感なく設置可能。収納力と動線の確保を両立できる点が支持され、“見せない収納で空間を整えたい”ニーズにマッチしました。

商品URL：https://caguuu.com/products/xw002506055

通常価格(税込)：\108,590～

コンパクトに使える、天然木のラウンドテーブル

6位：木製ミニラウンドダイニングテーブル

1人暮らしに人気。省スペースでも圧迫感を与えない円形デザインで、限られた空間に自然に馴染む点が人気の理由です。

商品URL：https://caguuu.com/products/xw002411004

通常価格(税込)：\108,590～

Instagramで大バズり！可愛さMAXのクッションソファ

7位：ふんわりボア生地クッションソファ

ちょこんと飛び出た耳のデザインで、癒し×トレンド性を兼ね備えた“見せる家具”として、空間のアクセント需要を獲得しています。

商品URL：https://caguuu.com/products/lrsf250930002

通常価格(税込)：\25,890～

テレビやSNSで大反響！折りたたみ可能なスツール

8位：Kraft Paper 折りたたみクラフト紙ラウンドスツール

必要な時だけサッと広げ、使わないときはコンパクトに収納でき、来客時にはすぐに座席を増やせる柔軟性が評価されています。

商品URL：https://caguuu.com/products/sbz0007

通常価格(税込)：\5,500～

リバーシブル仕様で、一年中ずっと快適な寝心地！

9位：Grand Form グランドエアリバースマットレス

季節や好みに合わせて「硬さ」と「通気性」を選べる。季節に応じて使い分けられる機能性と、体圧分散による快適な睡眠環境が支持を広げています。

商品URL：https://caguuu.com/products/brx02505009

通常価格(税込)：\61,290～

間取りに合わせて自由に形を変える魔法のドレッサー

10位：LEDクラウドミラー収納付きドレッサー

ドレッサー・デスク・収納を一体化し、限られたスペースでも機能性と美しさを両立できる点が魅力です。

商品URL：https://caguuu.com/products/zwby2505003

通常価格(税込)：\106,390～

■最新トレンドと市場ニーズの分析

今回のランキングから、現代の消費者が求める家具選びの変化が明らかになりました。

■GW SALE開催中

- 空間の有効活用（省スペース・多機能）：限られた住空間の中で、1台で複数の役割を担う家具へのニーズが拡大。1位・3位のソファベッドや10位の収納付きドレッサーなど、「空間効率」を高めるアイテムが上位を占めています。- ウェルビーイングへの投資： 長時間の在宅時間を背景に、身体への負担を軽減するチェアや寝具への関心が上昇。2位のAXISUエルゴノミクスチェアや9位のリバーシブルマットレスなど、生活の質を高める「体験価値」への投資が進んでいます。- インテリアのパーソナライズ： 7位の韓国インテリア風ソファや8位のクラフト紙スツールなど、デザイン性やトレンド性を取り入れたアイテムが支持を集めています。機能性だけでなく、インテリアのパーソナライズと自分らしい空間作りを楽しむニーズが融合しています。

ゴールデンウィーク期間に合わせ、CAGUUUでは新生活の買い足し需要に応える「GW SALE」を開催中です。50,000円以上の購入で使える5％OFFクーポンの配布に加え、最大ポイント3倍となるポイントアップキャンペーンなど、複数の特典をご用意。大型家具の購入を後押しするこの時期限定の施策として、多くのお客様にご活用いただいています。

新生活を整えるGWに、ランキングで紹介した人気商品も対象となる商品も多く、よりお得に理想の空間づくりを進めていただけます。

■CAGUUUについて

CAGUUUは、「欲しい家具に、迷わず出会える」体験を提供するインテリアブランドです。私たちは、家具のあり方を構造から再設計することで、限られた人のものだった「上質な家具」を、誰もが手に取れる身近な選択肢へと進化させました。「高級家具の民主化」を掲げ、優れたデザイン、品質、納得の価格。その黄金バランスを叶える新しい家具の選択肢を追求しています。家具を単なる「消費」ではなく住環境の質を高め続ける「資産」として定義し、選ぶときの納得も、その先の暮らしの安心も。迷いのない「出会い」を支え、長く使い続けられる唯一無二の価値を提供し続けます。

- CAGUUUについて：https://caguuu.com/pages/about-caguuu- 製品のこだわりについて：https://caguuu.com/pages/product-specifications

■会社概要

会社名 ：CAGUUU株式会社

代表者 ：代表取締役社長 中村勇輝

本社所在地 ：東京都港区六本木七丁目15番7号

公式サイト ：https://caguuu.com/

メールアドレス：contact@caguuu.com

電話番号 ：03-4446-2632

【CAGUUU 公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/caguuu_official/

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