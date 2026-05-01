マンション修繕工事の支援サービス「スマート修繕」、広島県広島市に新オフィスを開設

株式会社スマート修繕

マンションやビルなど大型建物の修繕工事の見積、工事支援サービスを展開する当社は、「劣化診断から見積の取得、比較選定、契約、工事支援、独自の工事完成保証までを行う一貫したコンサルティング」と「独自の見積データベースを活用したデータドリブンなサポート（例：既存見積の妥当性チェック）」 を強みとしたサービスを全国展開しております。

近年の広島エリアからのお問合せ増加に伴い、この度、広島県広島市にオフィスを開設いたしました。今後は当エリアにより密着したサービス展開をして参ります。

◆広島オフィス概要

最寄りは「JR広島」駅となり、新幹線口ペデストリアンデッキと直結している大型複合施設「GRANODE広島」内に位置しています。 同じエリアには、現地テレビ局のスタジオ・オフィスやコンベンションホールも完成し、未来型都市として大きな注目を集める広島の新たなランドマークです。

広島のみなさまのマンションの修繕工事へのご要望にお応えします。

▼オフィス所在地

〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里3-5-7 GRANODE 広島 3F

JR「広島駅」新幹線口 ペデストリアンデッキで直結

広島電鉄「広島駅」 徒歩6分

ご訪問いただく場合、事前ご予約のうえ対応させていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。

▼ご予約やお問い合わせはこちら

フリーダイヤル 0120 ｰ 14 ｰ 3704・24時間対応

「大阪オフィスでの相談希望」とお伝えください。

◆「スマート修繕」の概要

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス。プロが独自の見積データベースを活用した見積査定を行うことで、修繕工事のコストダウンをかなえます。また、専門コンサルタントが劣化診断から工事会社のご紹介、工事支援まで徹底伴走し、一貫したサポートを提供。お客様に代わって各種の調整を実施することでお客様の手間を省きつつ、専門的な内容も分かりやすくご説明します。お客様にとっては契約や費用が発生しないため、すでに他社による見積がある状態でも、負担なくセカンドオピニオンとしてご活用いただけます。

サービスサイト：https://smart-shuzen.jp

オウンドメディア：https://smart-shuzen.jp/media

◆株式会社スマート修繕について

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス「スマート修繕」のほか、マンションの建替バリューを見える化する「スマート建替（ベータ版）」、大型建物の修繕工事の見積金額の査定を行う「スマート修繕顧問」、管理組合向けの金融商品の共同開発等、建物再生領域における事業を展開しています。専門知識のないマンション管理組合や不動産オーナーなどが、業界の事情に左右されることなく、フェアに取引できることを目指しています。

事業拡大に伴い、採用強化中

株式会社スマート修繕では事業拡大および新規事業開始に向け、採用を強化しています。

多くのイノベーションの余地が残されている修繕市場において、「修繕工事のあたりまえを変えていく」という想いを共有できる方と、これからのチャレンジを共に成長させる仲間を探しています。

詳細は採用ページをご覧ください。

<スマート修繕の求人一覧>

https://smart-shuzen.jp/company/recruitment

◆会社概要

◆お問い合わせ

- 商号：株式会社スマート修繕- 代表：豊田 賢治郎- 資本金：8億4,996万0,994円（準備金含む）- 入会団体：経団連（一般社団法人日本経済団体連合会）企業会員- 事務所登録：一級建築士事務所（東京都知事登録 第66294号）- 事業内容：- - 大型建物の共用部工事の見積もり、選定支援、工事支援サービス- - 大型建物の修繕工事の見積金額の査定サービス- - マンション建替の経済性、負担度可視化サービス（β版）- 所在地：東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 510- 企業URL：https://smart-shuzen.jp/company

取材のお申込み、サービスのご利用お申込み、工事会社登録のご相談、各種提携のご相談などは、以下よりお問い合わせください。

問い合わせフォーム：https://smart-shuzen.jp/#contact