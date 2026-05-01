「AIは苦手」な美容師が変わった、たった1日のAI研修

株式会社Eye Universe

株式会社Eye Universeが運営する一般社団法人デジタルサロン協会（所在地：東京都千代田区、以下：当社）は、2026年4月22日（火）と2026年4月29日（水）、美容業界向け定期型AI研修プログラム「デジサロDX」の第3回を開催いたしました。

「AIって結局、自分には関係ない話では？」--そう感じていた美容師が、研修後に180度変わった。今回のテーマは「GeminiとClaudeの基礎理解と画像生成」スタイリスト・アシスタントから管理職・採用担当まで幅広い職種が参加し、研修後のアンケートでは前回に引き続き参加者全員が「非常に満足」、AI活用意欲スコアは大多数が10点満点中10点を記録しました。

■ 当日の様子

▲研修の際、実際に作成した画像となります。

講師・鈴木 啓生氏が最初に問いかけたのは、「AIが苦手な方、正直に手を挙げてください」という一言。手が挙がった参加者も、研修が終わる頃には「明日から使える」という実感を持って会場を後にしました。

ChatGPT・Claude・Geminiそれぞれの個性と使い分け、そして画像生成のクオリティの高さが次々と明かされるたびに、会場からは驚きの声が上がりました。特に「音声入力が主流になっている」「画像生成のクオリティがここまで上がっている」という事実は、多くの参加者にとって大きな気づきとなりました。

■ 参加者の声

「AIのことは全然わからないので不安でしたが、しっかり伝わるよう説明していただけて助かりました。インスタ画像編集やデータ管理に活かせそうです」

--スタイリスト・アシスタント

「常にアップデートし続けられる美容師でいたい。そんな気持ちを改めて感じた1日でした」

--管理職（店長・マネージャー）

「AIを『付加価値』ではなく『必須事項』として捉え、現場のスタイリストたちがより前向きに動ける環境を整えていきたい」

--採用・人材開発・企画

■ 研修で生まれた、現場のアイデア

参加者が「これ、使える！」と感じた活用シーンが続々と生まれました。

（1）SNS・集客｜インスタ投稿・キャプション作成・リール動画制作

（2）店販・販促｜おすすめ商品のPOP・画像を生成AIで即作成

（3）数字管理｜週次売上の可視化・材料費計算の効率化

（4）マネジメント｜1on1面談内容の構造化・月次報告書の自動化

（5）人材育成｜後輩指導・スタイリングノウハウのまとめ作成

■ デジサロDXとは

「学ぶだけで終わらせない。AIリテラシーを証明するサロンへ。」

「デジサロDX」は、1法人あたり月額1万円で全スタッフが受講できるサロン単位の契約設計です。

月1回・2時間のオフライン定期講座に加え、欠席者向けのアーカイブ動画を提供。忙しい現場でも「誰ひとり置いていかない」学びの環境を実現します。

■ 今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137621/table/101_1_7a61b5b46d476498f27a4b49f0f9ad94.jpg?v=202605011051 ]

今後も月1回以上のペースでデジサロDXを継続開催予定。会員限定でセミナー動画をいつでも視聴できる環境を整えるべく、デジサロ公式アプリのアップデートも進めています。

「次回こそ参加したい」という方は、公式サイト・SNSにて最新情報をご確認ください。

■ 次回のイベント

デジサロDX研修

2026年5月25日（月） オンライン開催

2026年5月26日（火） 対面にて開催

時間：20：00～22：00

講師：デジサロDX統括 鈴木 啓生

場所：対面はミルボン青山スタジオ

費用：月額1万円（サロン単位/全スタッフ受講可）

内容：自分にあったAIを見つけよう

お申込みリンク：https://lin.ee/M4B9U2X

デジサロ公式アプリ

美容サロン支援に特化した「デジサロ公式アプリ」は、株式会社Eye Universeが開発した福利厚生・教育支援・AIコミュニケーションを一元化するサロン向けDXアプリです。日々のサロン運営を強力にサポートし、経営の安定化と業務効率化に貢献します。本セミナーのイベント詳細や最新情報は、アプリ内よりご確認いただけます。

App Store：https://x.gd/eo6um

Eye Universe×デジタルサロン協会

デジタルサロン協会は、2023年7月7日設立。美容師・サロン・メーカー・ディーラーなど業界全体をデジタルでつなぐハブ機関です。「AI時代に誰も置いていかない」をスローガンに、AI活用による顧客体験向上を追求してきた株式会社Eye Universeの知見を背景に、先端技術を現場で使いやすい形に落とし込む活動を展開しています。

株式会社Eye Universe：https://eye-universe.co.jp/

デジタルサロン協会：https://www.digital-salon.com/