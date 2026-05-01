イングリウッドの取締役会長にトライアルHD前社長 亀田晃一氏が就任

株式会社イングリウッド

小売業界のあらゆる課題を解決するデータソリューションカンパニーである株式会社イングリウッド（東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：黒川隆介）は、株式会社トライアルホールディングス 前代表取締役社長の亀田 晃一氏が新たに取締役会長に就任したことをお知らせいたします。

当社の商品販売を通じて得たデータとテクノロジーを活かし、亀田氏が培ってこられた財務戦略やM&A推進をはじめとする事業成長の深い知見によって、リテール業界の新たなスタンダードを創出するスピードを加速させてまいります。

取締役会長 亀田 晃一のコメント

振り返れば、学生としての20年、みずほ銀行での20年、トライアルでの20年と３つの20年を歩んできました。そして、新たな20年をイングリウッドと共に歩んでいくことにしました。世の中は、AIを中心としたテクノロジーの進化をはじめ、戦争や災害も含め、環境が激しく変化してきています。こうした環境の中、イングリウッドには、社会をより豊かにしたいという熱意を持った人材が集まっています。この想いを実現するための仕組みを、共に創っていきたいと思います。

■ 取締役会長 亀田 晃一 プロフィール

1964年生まれ。1987年横浜国立大学経営学部経営学科卒業後、株式会社富士銀行（現みずほ銀行）入行。事業調査、プロジェクトファイナンス、ベンチャーキャピタル、企業再生、M&Aなどに従事。2008年トライアルカンパニー取締役CFOに就任、財務体質の改善と北海道の上場小売業カウボーイの買収を推進。専務取締役、取締役副社長を経て、2015年トライアルホールディングス設立に際して代表取締役社長に就任。財務戦略、資本政策、組織再編、M&Aを推進して、グループの成長を牽引。2025年代表取締役社長を退任。2026年5月株式会社イングリウッド取締役会長就任。

代表取締役社長兼CEO 黒川 隆介のコメント

この度、リテール業界で数々の革新を牽引してこられた亀田氏を、イングリウッドの取締役会長として迎えられることを心から光栄に思います。

イングリウッドは創業以来、「商品を販売するためのあらゆるプロセス」において、データとテクノロジーを駆使した最適解を追求してまいりました。

私たちが掲げる「リテールに革命を」というビジョンの実現は、まだ道半ばです。

亀田氏がこれまでの歩みで培ってこられた深い知見、そして「社会をより豊かにしたい」という高い志は、変化の激しい現代において、我々がさらなる成長を遂げるための強力な推進力になると確信しています。心強いパートナーと共に、組織一丸となって、リテール業界の新たなスタンダードを創出するスピードを加速させてまいります。

これからのイングリウッドの挑戦に、ぜひご期待ください。

イングリウッドについて

イングリウッドは「リテールに革命を」をビジョンに、小売業界が抱えるあらゆる課題を解決するデータソリューションカンパニーです。

会社名 ：株式会社イングリウッド

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ13F

設立 ：2005年8月24日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 黒川隆介

事業内容：リテール企業に特化したDXソリューションの提供

URL ：https://inglewood.co.jp/