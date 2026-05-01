新型VTOLやコンセプトカーに採用。ALCANTARA(R)、北京モーターショー2026で未来のモビリティ空間を演出

アルカンターラ- 北京モーターショー2026にて、ALCANTARA(R)が世界のブランドとのコラボレーションを披露。- シャオミ、紅旗（ホンチー）、ジーカー、BMW、Lynk＆Coなどの最新モデルやコンセプトカーのほか、新型VTOL（垂直離着陸機）の内装にも採用。- スポーツ性、快適性、プレミアムな表現を兼ね備えたカスタマイズ性で、次世代モビリティの車内空間を演出。

メイド・イン・イタリーのマテリアルブランド ALCANTARA(R)（アルカンターラ）は、2026年4月24日から5月3日にかけて開催中の北京モーターショー2026（北京国際自動車展示会）にて、業界を牽引するグローバルブランドおよび中国の自動車ブランドとのコラボレーションを発表しました。「Leading the Era ・ Intelligent Future」をテーマに、2会場、計38万平方メートルの過去最大規模で開催された本展示会において、電動化や知能化、低炭素モビリティといった業界の次なる章に向けた内装ソリューションを提案しています。

本展示会ではシャオミ、ホンチー、GWM、ZEEKR、Lynk＆Co、BMW、ロータス、スマート、レクサス、そしてVTOL（垂直離着陸機）ブランドのInflyncなどに採用され、スポーツ性と快適性、プレミアムな表現を兼ね備えたインテリアをサポートしています。

シャオミ

シャオミとのパートナーシップのもと、ALCANTARA(R)はコンセプトスーパーカー「シャオミ ビジョン グランツーリスモ」やEV「SU7」「YU7」、そしてフラッグシップモデルの「SU7 Ultra」を含むフルラインナップを展示しました。シートの接触面やステアリングホイールのグリップエリア、インストルメントパネルの継ぎ目、インナードアパネルなど、最大5平方メートルにおよぶALCANTARA(R)が採用されています。これにより、高い摩擦力と耐摩耗性を備えた触感を実現し、快適性と確かな操作性を高次元で両立させています。

シャオミ「SU7 Ultra」

シャオミ「SU7 Ultra」

シャオミ「SU7 Ultra」

「シャオミ ビジョン グランツーリスモ」

Lynk＆Co

創業10周年を迎えたLynk＆Coのブースは「Urban Eco-Complex（都市型エコ・コンプレックス）」をコンセプトに掲げ、初のGTコンセプトスポーツカー「Time to Shine」の世界初公開や、「10/10+」のプレセール開始、「Lynk＆Co 03＋」の納車という3つの大きな節目を飾りました。「Lynk＆Co 03＋」、「03+」、「03+ TCR」といったモデルでは、シート、ステアリング、ドアパネルにALCANTARA(R)が広く使用され、カーエンスージアストに愛されるスポーティでプレミアムな仕上がりを提供しています。

Lynk＆Co「03+ TCR」

Lynk＆Co「03+ TCR」

Lynk＆Co「03+」

Lynk＆Co「Time to Shine」

ZEEKR

ZEEKRは「009」「9X」「8X」からなる強力なフラッグシップラインナップを紹介。高性能フラッグシップSUV「8X」の「耀影」エディションでも一体型スポーツシートにALCANTARA(R)が採用され、ダイナミックなドライビングスピリットとラグジュアリーな質感を高めています。

ZEEKR「8X」（耀影エディション）

ZEEKR「8X」（耀影エディション）内装

ZEEKR「8X」（耀影エディション）内装

ZEEKR「8X」（耀影エディション）内装

紅旗（ホンチー）

紅旗（ホンチー）が贈る至高のシリーズ「ゴールデンサンフラワー（金葵花）」は、「国礼（Guoli）」「国雅（Guoya）」「国耀（Guoyao）」の3つのモデルを通じて、無形文化遺産の技と文化的象徴が現代の意匠と響き合う東洋のラグジュアリーを切り拓きました 。なかでも、中国の伝統芸術とALCANTARA(R)が今日エ円する「国耀」のビスポーク エディションは、天馬のモチーフをあしらった精緻な刺繍と、頭上に広がる星空のヘッドライナー 。ALCANTARA(R)のテクスチャーにそれらのディテールが重なり、美意識と品格が漂う唯一無二の空間を仕立て上げています 。

紅旗「国耀」（Guoyao）

紅旗「国耀」内装

紅旗「国雅」

紅旗「国雅」

BMW、ロータス

BMW、MINI、BMW Motorradで計16のプレミアモデルを公開したBMWでは、新型「7シリーズ」および完全電気自動車 「i7」が世界初公開されました。インテリジェントなアンビエント照明や高度な音響設計とともに、ヘッドレストやヘッドライナー、サンバイザーにALCANTARA(R)が採用され、耐久性と快適なサポートを両立させた没入感のあるキャビン体験を創出しています。ロータス Eletre のプラグインハイブリッド仕様である 「フォーミー」（For Me） の内装でも、ALCANTARA(R)はブランドのコアデザインを再解釈したインテリアを展開しています。

BMW「i7」

BMW「i7」

ロータス 「フォーミー」

Inflync

都市型航空交通の商業化が加速するなか、VTOLブランド Inflync の 「INFLYNC L600 Pioneer 」のキャビンにもALCANTARA(R)が採用されています。シートやヘッドライナーから、細部へのこだわりを反映してラゲッジルームに至るまで、ブルーとホワイトのトーンで統一された空間は、洗練されたカラーコントロールと卓越した快適性により、上質な移動空間を演出しています。

Inflync「INFLYNC L600 Pioneer 」

Inflync「INFLYNC L600 Pioneer 」

Inflync「INFLYNC L600 Pioneer 」

Inflync「INFLYNC L600 Pioneer 」

アルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）について - www.alcantara.com(https://www.alcantara.com/ja/%e3%82%b5%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/)

1972年創業のアルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）は、本社をミラノ、生産および研究開発拠点を自然豊かなウンブリア州に置く、メイド・イン・イタリーを代表する企業のひとつです。

アルカンターラ社の登録商標である「ALCANTARA(R)」は、優れた感覚、美しさ、機能性を兼ね備えた高機能マテリアルとして、 自動車からファッション、インテリア、家電製品まで様々な分野の一流ブランドに選ばれています。

またアルカンターラ社は2009年、CO2排出量の測定、削減、オフセット（相殺）を徹底することにより、イタリア企業として初めて国際独立認証機関TUV SUDのカーボンニュートラル認証を取得しました。オフセットは最終的な解決策ではありませんが、支援するプロジェクトは地域に具体的な社会的利益をもたらしており、バリューチェーンを超えた気候変動対策を加速させる有効な手段であると考えています。またこれらの活動を記録するため、BDO認証を受けたサステナビリティ・レポート（https://sustainabilityreport.alcantara.com/ja/）を毎年発行しています。