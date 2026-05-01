【業務提携】株式会社給与アップ研究所と西武信用金庫がビジネスマッチング契約を締結

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 恭介）は、西武信用金庫（本店：東京都中野区、理事長：高橋 一朗）と、地域企業の人事課題解決および成長支援を目的としたビジネスマッチング契約を締結いたしました。

本提携により、人事評価制度の構築・運用支援を軸に、地域企業の生産性向上と持続的成長を支援してまいります。

■ 提携の背景

西武信用金庫は、地域に根ざした金融機関として、中小企業の経営支援や地域経済の活性化に長年取り組んできました。

一方で、近年の企業環境は、少子高齢化による労働人口の減少や人材確保の難化、働き方の多様化などにより、大きく変化しています。

その中で、多くの地域企業において、

- 採用力の強化- 人材の定着率向上- 評価制度の見直し 生産性向上

といった人事課題が顕在化しています。

株式会社給与アップ研究所は、AI人事評価『ジョブオペ(R)』を通じて、これまで多くの企業に対し、業務棚卸・KPI設計・行動評価・生産性可視化を一体化した支援を行ってきました。

このような背景のもと、地域企業の人事課題解決をさらに加速させるため、西武信用金庫と給与アップ研究所の業務提携が実現しました。

■ 提携の内容

本提携においては、西武信用金庫と給与アップ研究所が連携し、地域企業の人事課題解決を支援します。具体的には、以下の取り組みを実施します。

- 西武信用金庫による人事課題を抱える取引先企業の紹介- 給与アップ研究所による人事評価制度の構築・運用支援- 業務棚卸・KPI設計を活用した生産性向上支援- 「人事評価」「働き方改革」等をテーマとした共催セミナーの開催

これにより、企業の採用・定着・育成・評価を一体で支援する体制を構築します。

■ 期待される効果

■今後の展開

- 地域企業の人事課題の解決- 評価制度の定着による組織パフォーマンス向上- 採用力強化および離職率低下- 業務の可視化による生産性向上- 地域経済の活性化への貢献

給与アップ研究所は今後も、西武信用金庫との連携を強化し、地域企業に対する人事評価制度の導入・運用支援を推進してまいります。

また、共催セミナーや個別支援を通じて、地域企業の人材課題の解決および生産性向上を支援し、地域経済の発展に貢献していきます。

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：37,750,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス- 人事評価コンサルタント認定講座