【ミヨシ油脂】大阪ビジネスパーク地区の「クリスタルタワー」へ大阪支店移転、５月７日より営業開始予定

ミヨシ油脂株式会社

ミヨシ油脂株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長兼CEO：三木逸郎）は、大阪支店を現在の大阪市東成区中道１丁目から、大阪市中央区城見１丁目にある「クリスタルタワー」へ移転します。新拠点での営業開始は、2026年５月７日（木）を予定しています。本移転を通じて、より一層事業活動の充実を図るとともに、油脂の力を活かしたものづくりを通して、持続可能な社会の実現に貢献しながら、人と社会に信頼され続ける企業を目指していきます。

クリスタルタワー（クリスタルタワー事業所提供）

◆大阪支店概要

・営業開始日：2026年５月７日（木）

・新住所：〒540-6022 大阪府大阪市中央区城見１-２-27 クリスタルタワー

・入居フロア：22階

・電話：06-6972-8774（代表）

・FAX：06-6978-2028

・アクセス：

長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」より徒歩１分

JR東西線「大阪城北詰駅」より徒歩５分、JR環状線「京橋駅」より徒歩10分、JR環状線「大阪城公園前」より徒歩10分

京阪本線「京橋駅」より徒歩10分

なお、祝花、祝電等につきましては、お気遣いに感謝しつつ、謹んで辞退させていただきます。

◆ミヨシ油脂株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長兼CEO：三木逸郎）

ミヨシ油脂株式会社は、1921年創立の油脂原料メーカーです。機能性の高い油脂原料の開発・製造を得意とし、マーガリンやショートニング、粉末油脂などの食品用加工油脂と、香粧品・日用品・工業用途・環境分野で使用される油脂・化成品を中心に、食と暮らし、産業を幅広く支えています。

製品の多くは、パンや菓子のおいしさ、惣菜の食感、シャンプーやティシューの使い心地など、毎日の暮らしのすぐそばで品質や快適さを根底から支える役割を担い、社会に確かな価値を提供しています。

「人によし、社会によし、未来によし。」という経営理念のもと、長年培ってきた技術力を強みに、社員一人ひとりがチャレンジ精神を持って油脂の力を活かしたものづくりに取り組み、持続可能な社会の実現に貢献しながら、人と社会に信頼され続ける企業を目指しています。

https://www.miyoshi-yushi.co.jp/

【お客様・報道関係者からのお問い合わせ先】

ミヨシ油脂株式会社 経営企画部 コーポレート・コミュニケーション課

担当：清水

e-mail：info@miyoshi-yushi.co.jp