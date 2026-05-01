ＪＡ組織のバックオフィス業務改善へ　無料オンラインセミナーを開催

株式会社日本農業新聞

日本農業新聞（本社：東京都台東区）は、2026年5月22日（金）13：30より、無料オンラインセミナー「オンラインセミナー バックオフィスＤＸ for ＪＡ」を開催します。現在、ＪＡ組織をはじめとした企業・団体・法人の役員、総務人事部門のご担当者様を中心に参加者を広く募集しています。視聴お申込みはこちら(https://questant.jp/q/GN0LUSDJ)から。

画像＝オンラインセミナー バックオフィスＤＸ for ＪＡ

本セミナーでは、パーソルイノベーション株式会社在籍時にラーニング関連事業の事業開発責任者として法人向けリスキリング支援サービス『Reskilling Camp』を企画/立ち上げた株式会社パーソル総合研究所の柿内 秀賢 氏が「ＪＡにおけるバックオフィス人材の再定義」について講演します。また、パーソルイノベーション株式会社の片岡秀夫氏が「年間100社以上のＤＸ支援を通じたＤＸ実現のコツ」をテーマに事例を紹介します。

また、課題解決につながるＤＸソリューションを提供する株式会社SmartHR、株式会社スマートドライブがＪＡ組織での導入事例や組織のガバナンス徹底につながる事例や解決策を紹介します。人事労務業務の省力化、効率化やマイカー通勤時のリスクマネジメント、組織のガバナンス・コンプライアンスの強化にご関心を持つすべての方を対象とした内容です。

【オンラインセミナー バックオフィスＤＸ for ＪＡ概要（参加費無料）】

日時： 2026年５月22日（金）13:30～16:00（予定）

形式： オンライン配信（無料）

視聴お申込みURL：https://questant.jp/q/GN0LUSDJ(https://questant.jp/q/GN0LUSDJ)

視聴申し込み締切：2026年５月19日（火）

カリキュラム

基調講演（１）：「業務の知をデジタルで再構築する ＪＡにおけるバックオフィス人材の再定義」株式会社パーソル総合研究所Reskilling Camp 代表 柿内 秀賢 氏

基調講演（２）：「年間100社以上のＤＸ支援を通じたＤＸ実現のコツ」パーソルイノベーション株式会社 TECH PLAYCompany 代表 片岡 秀夫 氏

事例紹介（１）：「職員データの一元管理を起点とした人事労務改革」株式会社SmartHR ハイエンタープライズセールス部 内冨 幸宏 氏、ＪＡいちかわ 企画部 部長 五木田 淳 氏

事例紹介（２）：「ＪＡにおけるマイカー通勤、“管理していない“が招く組織リスクとは」株式会社スマートドライブ 新規事業検討室 営業責任者 吉田 裕樹 氏、ＪＡ三井リースオート株式会社 営業開発部 ＢＰＯ推進チーム 稲木 真優 氏

事例紹介/ファシリテーター：（株）日本農業新聞 食農イノベーション局副局長 高橋 秀昭

登壇者のご紹介【オンラインセミナー開催の背景】

デジタル化の波があらゆる業界に広がる中、ＪＡの総務人事部門の業務の在り方は依然として紙を前提とした業務運用が中心であり、多大な時間と労力を要しているのが現状です。また、デジタル環境に慣れた若年層にとっては魅力を感じにくい職場環境となり、採用力の低下という深刻な課題にも直結します。

本企画では、ＪＡの業務実態と課題を踏まえ、人事労務業務を効率化・自動化するクラウド人事労務ソフトや職員のマイカー通勤に潜むリスクをペーパーレスで管理できるＤＸソリューションによって実現できる具体的な変革の姿と、持続可能な組織運営への転換を提案します。

【日本農業新聞とは】

1928年創刊。農業・農村・ＪＡグループの総合情報紙として、全国の農業者・JA職員に情報を届けてきた日本唯一の農業専門全国紙。近年はメディア事業にとどまらず、ＪＡグループのDX推進支援・デジタル人材育成事業にも注力しています

【お問い合わせ先】

食農イノベーション局 メディアプロモーション部

担当：藤川

TEL：03-6281-5810 FAX：03-6281-5852 Email：fujikawa.shigeto@agrinews.co.jp