【横浜Ｆ・マリノス】株式会社河本総合防災 オフィシャルスポンサー決定のお知らせ

横浜マリノス株式会社

このたび、横浜F・マリノスは、株式会社河本総合防災（所在地：相模原市中央区）とオフィシャルスポンサー契約を締結しましたのでお知らせいたします。

また、本契約締結にともない、ホームゲームにおける大型ビジョン入場者数表示の際に河本総合防災様のロゴマークが掲出されます。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49844/table/184_1_1e001b73af23e419be9e9bca4a715ebd.jpg?v=202605011051 ]

■株式会社河本総合防災 山内 隆 代表取締役社長コメント

このたびは、日本を代表するフットボールクラブである横浜F・マリノス様とスポンサーシップ契約を締結させていただくこととなり、社員一同、心より誇りに感じております。

弊社は「人財ファーストで夢のある会社」掲げ、防災を通じて人々を守り、未来を創る活動に邁進してまいりました。

限界を決めず、常に攻め続けるF・マリノス様の姿勢に深く共感し、このたびオフィシャルスポンサーとして共に歩んでいくことを決断いたしました。

防災を通じて地域の安全を担う私たちと、スポーツを通じて夢と活力を与える横浜F・マリノス様、フィールドこそ違えど、「豊かな未来を創造したい」という想いは一つです。

ファン・サポーターの皆さまと共に、クラブの更なる成長に少しでも貢献できますよう全力でチームを応援してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

■横浜マリノス株式会社 中山 昭宏 代表取締役社長コメント

このたび、株式会社河本総合防災様にオフィシャルスポンサーとして、力強いご支援をいただくことになりました。クラブを代表しまして厚く御礼申し上げます。そして、マリノスファミリーにお迎えできたことを大変うれしく思っております。

河本総合防災様は60年を超える歴史の中で、「心のこもった防災（安心・安全）」を提供しつづける総合防災企業として、持続的に成長する「夢のある会社」を目指されております。

私たちも安心・安全なスタジアムづくりを推進しており、防災への意識や備えの必要性を強く認識しております。河本総合防災様と手を取り合い、安全・安心なスタジアムづくりやより多くの皆さまに“夢”を届けられるクラブであり続けるよう挑戦してまいります。