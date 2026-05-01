【ROXX】キャリアアドバイザーの業務を支援する「AIアシスタント by zcareer platform」の外部展開を開始

株式会社ROXX

未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』を運営する株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、パートナーである人材紹介会社様の支援サービスを展開する『Zキャリア プラットフォーム』において、キャリアアドバイザー（以下、CA）の業務効率化と求職者支援の質向上を目的として独自開発したAIツールを集約した「AIアシスタント by zcareer platform（以下、AIアシスタント）」の外部展開を開始いたしました。本リリースに伴い、期間限定でリリースキャンペーンを実施いたします。

■ 背景・目的

未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』は、自社でのマッチング支援に加え、パートナーである人材紹介会社様向けの支援サービス『Zキャリア プラットフォーム（以下、ZCP）』を展開し、幅広い業界および職種における未経験の求職者様と採用企業様のマッチングを創出してまいりました。

CAの業務は、求職者様のキャリア相談や面接対策といった面談支援の他に、求職者様に適した求人の選定や求人企業様への推薦文作成、資料準備など膨大な事務作業を要します。

ROXXは、こうした工数負荷を解消し、CAが本来の価値である「求職者様との対話」や本質的な転職支援に注力できる環境を整備し、業務効率化と求職者支援の質向上を加速するために、テクノロジーを活用した業務支援ツールを独自開発し、社内での運用・検証を進めてまいりました。その結果、入社６ヶ月以内の新人CAにおける面談からの推薦率が約５倍向上するなど、一定の成果を確認しています。

本成果を踏まえ、社内で活用しているAIツールをZCP上でシームレスに利用できる環境を提供することが、パートナー紹介会社様の生産性向上、ひいてはプラットフォーム全体の価値最大化に不可欠であると判断し、この度、独自開発したAIツールを集約した「AIアシスタント by zcareer platform」をZCP上にて提供し、パートナー紹介会社様への外部展開を開始いたします。

■ 本機能の概要および特徴

業務フローのイメージ図支援計画

求職者様との面談内容と過去の選考データをAIが掛け合わせて解析し、最適な支援計画やアクションを提案します。CAは、AIと壁打ちをすることで、支援計画をゼロから考える負担を減らし、効率的に質の高い転職支援を提供できます。

AIレコメンド・求人紹介カード

AIレコメンド

求職者様との面談情報を踏まえ、膨大な求人データベースから求職者様のご志向に添った求人を選定し提案することで、求職者様と求人企業様のマッチング精度を高めます。

求人紹介カード

求職者様の価値観や志向性と求人情報を掛け合わせ、最適な「おすすめ理由」を反映した求人ビジュアル資料を自動生成します。求職者様の意思決定をサポートすると同時に、CAの資料作成工数の削減と求人提案の質の平準化を図ります。

※ファイル誤送信リスクを軽減する「ファイル添付誤送信防止アラート機能」を備えております。

推薦サポート

求職者様を採用企業に推薦する際に必要な情報をAIが補完し、求職者様が選考を希望している求人へのスピーディーな推薦をサポートし、選考機会の最大化を図ります。

■ 「AIアシスタント」リリースキャンペーンのお知らせ

この度、「AIアシスタント by zcareer platform」の全体展開を記念し、より多くの人材紹介会社様に最新のAIテクノロジーをご体感いただくため、期間限定のZCP導入支援キャンペーンを実施いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18129/table/203_1_918bcd4c910932276020b36d24c4d31f.jpg?v=202605011051 ]

本キャンペーンでは、AIアシスタントのデモンストレーションをはじめ、「自社オペレーションへの組み込み方」や「導入後の工数削減の見込み」など、貴社の状況に合わせた最適な活用方法をご提案いたします。

※詳細はお打ち合わせにてご案内いたします。

【リリースキャンペーンのお申し込み・お問い合わせはこちら】

https://platform.zcareer.com/contact(https://platform.zcareer.com/contact?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=ai_assistant_release)

■ 「AIアシスタント」の今後の展望

「AIアシスタント」は今後も順次、機能拡張を予定しています。ZCPを利用する全てのCAが、テクノロジーの力を活用して「ハイプレイヤー」と同等の質の高い支援を提供できるよう、継続的なアップデートを行ってまいります。

■ Zキャリア プラットフォームについて https://platform.zcareer.com/

『Zキャリア プラットフォーム』は、未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォームです。少子高齢化を背景に人材不足が進み、人材獲得競争のさらなる加速が見込まれるなか、日本の給与所得者の半数以上は年収400万円未満（※１）、非大卒は67%（※２）、非正規率も37%（※２）に上ります。一方で、国内人材紹介市場において、その多くが学歴や職歴を持った即戦力の求職者を対象としたサービスとなっています。

『Zキャリア プラットフォーム』ではこうした業界構造に着目し、未経験の求職者と採用企業のマッチングサービスに加えて、パートナーである人材紹介会社の支援サービスを展開しています。幅広い業界および職種における求職者と採用企業とのマッチングを創出しています。

※1：国税庁「令和６年分 民間給与実態統計調査」

※2：総務省「令和６年 労働力調査年報」

【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ４階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営 / 面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070