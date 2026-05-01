株式会社ラミーコーポレーションと2026シーズンのオフィシャルプラチナパートナーを締結

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。

この度、Osaka City SCは、株式会社ラミーコーポレーションと2026シーズンのオフィシャルプラチナパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

株式会社ラミーコーポレーション様 コメント

この度、ラミーコーポレーションはOsaka City SC様とパートナー契約を締結いたしました。

きっかけは、弊社が長年継続して取り組んでいる「大阪府へのランドセル寄贈」の活動を、Osaka City SCの担当者様が見つけてくださり、お声がけいただいたことでした。

地域への貢献を何より大切にする姿勢、そして「大阪をスポーツの力で盛り上げたい」という熱い想いに深く共感し、今回のパートナーシップが実現いたしました。

弊社も大阪に本社を置く企業として、サポーターの皆様と共に、チームの悲願であるJリーグ昇格を全力で後押ししてまいります。 また、この提携を通じて弊社の事業もより多くの方に知っていただき、相乗効果で大阪の経済活性化に寄与できるよう邁進いたします。

共に戦い、共に大阪の未来を創りましょう！

【会社概要】

企業名：株式会社ラミーコーポレーション

所在地：大阪市福島区福島6丁目4番11号

TEL：06-6453-4291

FAX：06-6453-4292

事業内容：

・ラミネーター・ラミネートフィルム開発・製造・販売

・屋外広告資材・店舗販促資材販売

・印刷機材代理販売

・海外事業 ・梱包資材・店舗備品販売

・印刷 ・倉庫

・食品卸販売 ・飲食業

公式サイト：https://www.lami-corporation.co.jp/

Osaka City SC 代表・山地泰平より

このたび、株式会社ラミーコーポレーション様とパートナーシップを締結することができ大変光栄に存じます。

ラミーコーポレーション様は、企業理念に「Change＆Challenge」を掲げられており、「世界シェアNO.1」に向け、挑戦と進化を続けておられます。

そして、その想いは、「大阪の街に誰もが熱狂するクラブを創る」ことを目指し、「挑戦」を続ける私たちの「志」と深く重なっています。



そのような共通の想いを持つラミーコーポレーション様にご支援いただけることを、大変心強く感じるとともに、期待に応えるべく、より一層覚悟を持って挑む所存です。

本パートナーシップを通じて、「挑戦で溢れる街」「誰もが挑戦できる未来」をともに目指してまいります。

■Osaka City SCについて

Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。

♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”

OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、

勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が

夢を追える世界を実現したいと思います。

♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”

スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/

■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/

X：https://x.com/osakacitysc

公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download

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