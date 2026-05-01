発見型アプリストア「あっぷアリーナ！」　本日5月1日よりAndroid版を提供開始

BBSS株式会社

AIとITサービスを通じて人と社会を“みまもる”BBSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：本多 晋弥、以下BBSS）は、Aptoide社（ポルトガル）とのパートナーシップにより開発した、発見型アプリストア「あっぷアリーナ！」Android版の提供を、本日2026年5月1日（金）より開始しました。

先行して開始したiOS版に続き、Android版が加わることで、より多くのユーザーの皆様に自分に合った本当に面白いゲームと出会う体験をお届けします。

「あっぷアリーナ！」ダウンロードはこちら(https://jp.apparena.aptoide.com/)

※外部サイト（ランディングページ）に遷移します。インストール手順等の詳細はリンク先をご確認ください。

■「あっぷアリーナ！」の3つの特徴

「あっぷアリーナ！」は、従来のダウンロード数至上主義のランキングから脱却した、ユーザーの皆様の感性に響くゲームを見つけるための「発見型プラットフォーム」です。

➢発見型記事の定期配信： あっぷアリーナ！専門編集チームによるゲームの深掘り解説

➢ポイント還元： 課金決済額の最大10%をポイント還元

➢ゲーム15分間お試し： ストレージ消費なしで、クラウド上で即座にプレー可能※

※一部タイトルが対象になります

■今月新たに追加となる注目のラインアップ

Android版リリースに合わせて本日からプレー可能な「あっぷアリーナ！」ならではの厳選タイトルが追加されました

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8525/table/210_1_664e46111e992549e7a417f73559a10d.jpg?v=202605011051 ]■公式SNSで最新情報を発信

X(https://x.com/apparena_store?s=21&t=V2r3nMNeX4CQ52Nh-ocKtw)およびInstagram(https://www.instagram.com/apparena_store?igsh=MTRwM3BlanVsbTFxNg%3D%3D&utm_source=qr)にて、各ゲームの攻略情報や、今後追加される新作タイトルの情報を随時発信してまいります。

あっぷアリーナ！トレーラーはこちら(https://www.youtube.com/@apparena_store)

【BBSS株式会社について】

ソフトバンク株式会社のグループ会社であり、安心・安全・便利なデジタルライフを支援するサービスプロバイダーとして、セキュリティOne、みやブル、まもサーチなどのセキュリティソリューションやプラットフォーム事業を展開しています。

BBSS株式会社公式サイトはこちら(https://www.bbss.co.jp/index.html)

【Aptoideについて】

Aptoide（本社：ポルトガル・リスボン）は、世界で4億人以上のユーザーと70億件以上のダウンロード実績を持つ、世界最大級の独立系AndroidおよびiOSアプリストアです。2011年の設立以来、分散型プラットフォームの先駆けとして、ユーザー、開発者、メーカーに対して、制限のない自由なアプリ配信エコシステムを提供しています。

Aptoide公式サイトはこちら(https://jp.apparena.aptoide.com/)