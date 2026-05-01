「しながわボウル」、区有施設内の飲食店で新たに提供開始

品川区

品川区は、区民の野菜不足解消と健康増進を目的としたキユーピー株式会社との連携企画「しながわボウル」プロジェクトにおいて、今月から身近な区有施設でもお楽しみいただけるよう、区役所食堂以外で初めて「info＆cafe SQUARE」（スクエア荏原1階）でしながわボウルの提供を開始します。

ぜひご賞味ください！

- 「info＆cafe SQUARE」第1弾メニュー「チキンステーキのしながわボウル」

旬のそら豆を取り入れ、野菜もたっぷり使った、初夏にぴったりのしながわボウルです。ボリュームのあるチキンステーキでたんぱく質と満足感をしっかり確保しつつ、レモンとトマトのさっぱりした味わいで食べやすく仕上げました。

【キユーピーのドレッシング・ソース】

野菜：すっきりレモンドレッシング

チキンステーキ：具沢山ドレッシング トマト

1日5食限定での提供となりますので、お早めにお越しください。

「info＆cafe SQUARE」で提供する「チキンステーキのしながわボウル」



・品川区役所食堂「しながわボウル」プロジェクトの1周年記念メニュー

「しながわボウル」プロジェクト1周年を記念して、これまで最も提供食数の多かった「ハンバーグのしながわボウル」をバージョンアップ！キユーピーの目玉焼きをトッピングした、スペシャルなしながわボウルをご用意しています。

【キューピーのドレッシング・ソース】

野菜：コクとうま味のおろし野菜ドレッシング

ハンバーグと目玉焼き：具沢山トマトガーリック

「区役所食堂」で提供する「ハンバーグ＆目玉焼きのしながわボウル」

- 「しながわボウル」プロジェクトについて

「しながわボウル」プロジェクトは、品川区がキユーピー株式会社と連携し、行政と民間企業それぞれの強みを活かして区民の食環境を整える取り組みです。

令和5年の調査では、野菜を十分に摂取している区民はわずか3.3%にとどまり、食生活の改善が喫緊の課題となっています。これらの課題に対し、「区民のしあわせ」であるウェルビーイングの視点から、行政だけでは解決が困難な食環境の整備を目的として、キユーピーが提唱する「サラダファースト」の理念と親和性が高いことから、本プロジェクトを始動しました。本プロジェクトを通じ、誰もが自分らしく健康に暮らせる「しあわせ多彩区」の実現に向けた食育・健康支援を推進します。

※キユーピー株式会社の提唱する「サラダファースト」に関してはこちらからご確認ください。

https://www.kewpie.co.jp/saladfirst/

地域に根ざした健康施策「しながわ健康ポイント」付与

本メニューをお召し上がりの区民の方には、品川区の健康施策の一環として「しながわ健康ポイント」を付与します。健康へのアクションをポイントという形で見える化することで、日々の暮らしの中に前向きな変化（ウェルビーイング）を生み出すきっかけを提供します。

・過去の「しながわボウル」プロジェクトの展開について

【区役所食堂での提供】

第1弾：5月27日の「小松菜の日」にちなんだ「小松菜とフライドチキンのしながわボウル」を、5月26日～28日に提供。

第2弾：6月9日の「卵の日」にちなんだ「サーモンフライのしながわボウル」を、6月9日～11日に提供。

第3弾：7月6日の「サラダ記念日」にちなんだ「特製蒸し鶏のしながわボウル」を、7月2日～4日に提供。

第4弾：8月29日の「焼肉の日」、8月31日の「野菜の日」にちなんだ「豚肉のネギ塩しながわボウル」を、8月27日～29日に提供。

第5弾：9月11日の「たんぱく質の日」にちなんだ「とんかつのしながわボウル」を、9月9日～11日に提供。

第6弾：10月10日の「食の記念日」と「ポテトサラダの日」にちなんだ「ハンバーグのしながわボウル」を、10月8日～10日に提供。

第7弾：11月14日の「タルタルソースの日」と11月21日の「カキフライの日」にちなんだ「Wフライ（カキ・白身魚）のしながわボウル」を、11月12日～14日に提供。

第8弾：12月の「ホリデーシーズン」にちなんだ「グリルチキンのしながわボウル」を、12月17日～19日に提供。

第9弾：1月12日の「成人の日」にちなんだ「鶏黒酢あんかけのしながわボウル」を、1月7日～9日に提供。

第10弾：2月3日の「節分の日」にちなんだ「ぶりソテーのしながわボウル」を、2月2日～4日に提供。

第11弾：3月1日の「マヨネーズの日」にちなんだ「豚肉のマママヨ（ママレード＆マヨネーズ）しながわボウル」を3月2日～4日に提供。

第12弾：4月9日の「食と野菜のソムリエの日」にちなんだ「アジフライのしながわボウル」を、4月8日～10日に提供。

- 提供概要

提供メニュー：第1弾「チキンステーキのしながわボウル」

提供場所：info＆cafe SQUARE（品川区荏原4-5-28 スクエア荏原1階）

提供期間：令和8年5月8日(金)～5月10日(日)11時～18時

提供メニュー：第13弾「ハンバーグ＆目玉焼きのしながわボウル」

提供期間：令和8年5月19日(火)～5月21日(木)11時～14時

提供場所：品川区役所食堂（品川区広町2-1-36 第2庁舎2階）