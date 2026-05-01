ADTANK東海株式会社が事業スタート。独自のアクハイヤリング（人材獲得型M&A）戦略でグループ体制強化「一次産業×二次産業」の知見で、地域経済をDX支援へ

ADTANK株式会社

ADTANK株式会社（アドタンク 本社：東京都台東区、代表取締役CEO：菅野健一、以下「ADTANK」）のグループの戦略的拠点として愛知県を中心とした東海エリアの産業活性化を目的に設立された新会社「ADTANK東海株式会社（以下、ADTANK東海）」が2026年5月1日より事業スタートします。

ADTANK東海は同年2月に設立し、取締役会長に伊藤貴大、代表取締役に前田裕太が就任。伊藤、前田は2020年よりインターン生やリモートワーカーで構成された組織を形成し地域振興振興、水産業、農業にマーケティング・DXを掛け合わせた事業を展開してきました。今回の独自のアクハイヤリング（人材獲得型M&A）戦略を通じて、実質的に伊藤の率いる事業チームがADTANKグループへ参画する形となります。

ADTANKグループでは、今後も地域に特化したグループ企業を展開していきます。



■設立の背景：プロモーションの知見を「現場」の社会実装へ

ADTANKグループはこれまで、販促特化型マッチングサイト「ハンソクエスト」やAIコンテンツ生成サービス「AMAIZIN」を通じ、企業のマーケティングDXや販促支援を行ってまいりました。また、「SPGs（サステナブル・プロモーション・ゴールズ）」を掲げ、環境配慮型の製品開発を推進しています。

この度設立したADTANK東海は、これらグループが持つ「知見のタンク」を、東海地方をはじめとした地域の企業や事業者の「生産現場」などに直接投入するために誕生しました。製造業・建設業の集積地である東海地方を拠点に、一次産業（生産者）と二次産業（製造・技術）を独自のネットワークで結びつけ、持続可能な地域産業モデルの構築を目指します。

■ADTANK東海の特徴と主な事業内容

ADTANK東海は、単なるコンサルティングに留まらず、具体的な「技術（ハード）」と「戦略（事業企画）」をトータルで提供する伴走型支援を行います。

1.一次産業×二次産業のハイブリッド支援

製造業・建設業出身の知見を持つ取締役会長の伊藤貴大と、一次産業の生産現場に精通したスペシャリストの代表取締役社長前田裕太を中心とするメンバーで現場の課題に対し、多角的視点での価値創造を同時に行います。

2.先端技術の導入支援（ナノバブル・機械導入）

生産性向上や品質改善に向けた最新技術の導入を支援します。特にナノバブル技術の活用など、科学的根拠に基づいた生産支援を行い、地域の有力企業（株式会社あいち銀行、株式会社スミ設備、森松株式会社等）とのプロジェクトを通じて、地域一体となった技術革新を推進します。

3.地方から全国へ広がるネットワーク

各地方での塩、牡蠣、米、魚といった特産品開発支援や、大阪の一次産業会社への支援事例など、すでに動き出している全国の成功モデルを東海エリアにも展開。地域を越えたノウハウの流動（タンクの共有）を促進します。

■今後の展望

ADTANK東海は、地域の有力なパートナー企業との「共同プロジェクト」を加速させ、若い技術者と共に、次の時代の産業を支える「知恵の集積地（タンク）」となります。



■ADTANK東海株式会社 取締役会長 伊藤貴大のコメント

名古屋の畳店の3代目として生まれ、家業の承継にまつわる苦労や葛藤を私自身もすべて経験してきました。外資系企業での経験を活かして挑んだ経営改革の結果、創業70年を経て過去最高売上・最高益を更新し続けられたことは、私の大きな原動力となっています。

また、離島開発における一次産業への従事や、製造業・鉄加工開発での経営参画、100社を超える企業支援を通じ、現場の泥臭い苦労から経営戦略まで、あらゆる角度でビジネスの現場を見つめてまいりました。

これまで培ったすべての知見と情熱を注ぎ、『名古屋の畳屋の息子』として、東海圏の企業の皆様の挑戦に伴走し、次世代へ繋がる新たな価値を共に創り上げていく所存です。

■ADTANK東海株式会社 代表取締役社長 前田裕太のコメント

ADTANK東海の原点は、2020年、コロナ禍の混沌とした離島での起業にあります。当時の過酷な環境を共に乗り越えたメンバーが今もADTANK東海に力を貸してくれていることは当社の誇りであり、揺るぎない結束力の証です。

私自身、農業の現場で苦労しながら、ハード開発やシステム開発によるDX化などで自社の業績を伸ばしただけでなく、コンサルタントとして一次産業、二次産業を中心とする多数の企業様の成長を支援してまいりました。

新規事業立ち上げにおける企画力、開発力に加え、現場で鍛え上げた心身のタフさは当社の強みであると自負しています。

これまで蓄積してきた経験・ノウハウをADTANKグループに統合し、グループの総合力を高めることで、東海地方を中心とするより多くの企業様に貢献していく所存です。

■ADTANK株式会社 代表取締役CEO 菅野健一のコメント

ADTANKグループが目指すのは、AI技術の『社会実装』を通じて、日本経済の屋台骨である中堅・中小企業の成長を加速させることです。その戦略の要所となる東海圏において、伊藤、前田という稀有なリーダーをグループに迎えられたことは、私たちのビジョンを現実のものにするための大きな転換点となります。

会長の伊藤は、伝統ある家業の承継と劇的な経営改革を自らの手で成し遂げてきた『変革の体現者』です。社長の前田は、いかなる困難な環境下でもゼロから道を切り拓き、現場を動かしてきた『突破力の体現者』です。現場の泥臭い苦しみを知り、一社一社の重みを知る彼らの感性と、当社の持つテクノロジーが融合することで、理論に留まらない、真に実効性のあるDX支援が可能になると確信しています。

彼らの情熱が東海地方の企業の皆様の挑戦と共鳴し、グループ全体としてこれまでにない新たな価値を創出していくことを、私は強く期待しています。

■ADTANK東海 会社概要

社名： ADTANK東海株式会社

所在地：〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山3丁目1-3 301号室

設立： 2026年

代表者：代表取締役社長 前田裕太

事業内容：コンサルティング＆広告パッケージサービス「ADTURN東海バージョン」の企画・販売

生産現場のDX支援、一次産業・製造業のコンサルティング、技術導入支援

ADTANK株式会社

リアルとデジタル両面での広告リソースと、経営・マーケティング・営業・DX領域の実行知見を一体化し、企業の成長と変革（TURN）を実行レベルまで伴走支援いたします。



会社名：ADTANK株式会社

所在地：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階

設立：1992年

代表者：代表取締役CEO : 菅野健一、代表取締役COO：飯澤満育

事業内容：

・コンサルティング＆広告パッケージサービス「ADTURN」の企画・販売

・セールスプロモーションのDX化/セールスプロモーションに関連する企画、デザイン、制作

・AIを活用したデジタルマーケティング事業/クラウドワーカーエンパワーメント事業

HP：https://adtank.co.jp/