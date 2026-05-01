【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートVol.304「都心への通勤利便性と分譲マンションの価格形成」

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

※MUFG不動産研究所は、三菱UFJ信託銀行が不動産分野に関する調査・研究・レポート作成等の業務を対外的に行う際の呼称です。

- 中古分譲マンションの成約価格と“通勤利便性”の関係を統計的に分析- 都心までの乗車時間30分圏内で価格上昇が大きい。また、乗車時間11分～30分のエリアにおいては、駅徒歩分数を重視する傾向がとりわけ強まっている- 都心への通勤利便性の違いによって、価格上昇率は分極化している

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