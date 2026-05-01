【オハヨー乳業 新商品 なめらか贅沢な焼プリン】WチャンスでQUOカードPay500円分が当たる「心を満たすなめらか時間キャンペーン」が5月1日（金）より開催

株式会社クオカード

株式会社クオカード（以下当社、本社:東京都中央区、代表取締役社長:近田 剛）が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」は、オハヨー乳業株式会社が5月1日（金）より開催する「心を満たすなめらか時間キャンペーン」において、Wチャンス賞品として採用されました。

本キャンペーンでは、2026年4月発売の新商品「なめらか贅沢な焼プリン」を購入して応募すると、抽選でパティスリーの焼菓子ギフトやバルミューダ ザ・ポットが当たるほか、各コースの抽選にはずれた方を対象にキャンペーンオリジナルデザインのQUOカードPay500円分が抽選で1,000名様に当たります。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中に対象商品を購入して、LINEまたはハガキで応募すると、抽選でパティスリーの焼菓子ギフトやバルミューダ ザ・ポットが当たるほか、各コースの抽選にはずれた方を対象にWチャンスとして、キャンペーンオリジナルデザインのQUOカードPay500円分が抽選で1,000名様に当たります。

※対象商品や応募条件、注意事項などの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

▼キャンペーンサイトはこちら

https://www.ohayo-milk.co.jp/brand/nameraka-bakedpudding/#campaign

【キャンペーン期間】

レシート有効期間： 2026年5月1日（金）～6月15日（月）23:59

応募締め切り： 2026年6月30日（火）

※ハガキ応募は当日消印有効、LINE応募は当日23:59まで

【対象商品】

なめらか贅沢な焼プリン カスタード

なめらか贅沢な焼プリン クリームチーズ

【プレゼント内容】

対象商品の購入個数に応じ、以下の賞品コースに応募できます。

- 2個コース：パティスリーの焼菓子ギフト 合計120名様A.リョウラ サブレ詰め合わせ 40名様B.アンフィニ オリジナル詰め合わせ 40名様C.パティスリーレセンシエル オリジナル詰め合わせ 40名様- 5個コース：バルミューダ ザ・ポット 30名様- Wチャンス：キャンペーンオリジナルデザイン QUOカードPay500円分 1,000名様

【応募方法】

LINEでの応募の場合

- 「OHAYO 焼プリン」のLINEアカウントを友だち追加- 対象商品を購入した際のレシート画像を撮影・送信- 当選者のみに応募したLINEアカウントへ当選メッセージが配信される

ハガキでの応募の場合

対象商品を購入した際のレシートを専用応募ハガキまたは市販のハガキに貼り、必要情報を明記の上、切手を貼って下記応募宛先まで郵送してください。当選者のみに賞品または当選通知書が発送されます。

※専用応募ハガキはキャンペーンサイトからダウンロードいただけます。

宛先：〒702-8691 日本郵便(株) 岡山南郵便局 私書箱第九号

オハヨー乳業(株)「心を満たすなめらか時間キャンペーン」係

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度90.8％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】https://go.quocard.com/quopay/pr/