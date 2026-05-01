【参加無料】次世代を創る子どもたちが主役の祭典「THE HERO SUMMIT 2026」に向け、共に挑戦する協賛パートナー向け特別ウェビナーを5月に開催！

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2026年12月19日・20日の2日間、愛知県にある日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」にて、子どもたちが主役となるサミット「THE HERO SUMMIT 2026（通称：ヒロサミ）」に向け、協賛スポンサーや応援プランにご関心のある企業・団体様を対象とした特別ウェビナーを2026年5月に計4回開催いたします。

■ 未来を創る領域にこそ、子どもたちが熱狂し、目標にできる「舞台」が必要である

スポーツの世界には、甲子園やオリンピックのように誰もが本気で目指し、周囲が熱狂できる「明確なゴール」が存在します。しかし、AIや起業、グローバル、SDGsなど、これからの未来を創る重要領域には、子どもたちがアスリートのように喝采を浴び、切磋琢磨できる舞台が圧倒的に不足しています。 気候変動や地域格差といった正解のない時代において、5年後、10年後の中心となるのは現代の10代や子どもたちです。単なる知識の詰め込みではなく、社会の課題を「自分事」として捉え、主体的に考える力を育むためのリアルな熱狂の場が、今まさに社会から求められています。

■ “体験する側”から“創る側”へ。企業と子どもたちが共に未来を設計する機会を創出

子どもたちが新しい価値と出会い、「やってみたい」という想いを社会実装へと導くためには、多様な知見やリソースを持つ大人の皆様、そして企業・団体の皆様のサポートが不可欠です。 『ともに挑戦する仲間へ！～子どもたちの目標の舞台をともに創ろう～』をテーマにした本ウェビナーでは、ヒロサミの全体構想をはじめ、次世代人材との接点創出、企業価値の向上、社会課題解決への貢献といった参画メリットや、各種応援プランの詳細についてご説明いたします。

■ 大阪・関西万博での挑戦と悔しさを糧に。15歳の総合プロデューサーが地元の愛知から再始動

本サミットを統括するのは、2025年大阪・関西万博での「HERO EXPO」にも出場した15歳の起業家・近藤にこる（株式会社EdFusion 代表取締役社長）です。 万博という巨大な舞台でプロデュースの一部を担った際、理想と現実のギャップに悔しさを感じた経験が、この「ヒロサミ」構想の原点となりました。そのリベンジとして、自身の起業のきっかけとなった愛知・STATION Aiにて、本当の意味で「次世代が主役」となる舞台を自らの手で創り上げます。

■ 2030年リヤド万博へ。愛知から全国、そして世界へ広がる「挑戦の循環」を創る

ヒロサミは単発のイベントではありません。2027年の神戸開催や、各地での「ヒロサミmini」展開を通じて、全国で挑戦が生まれ続ける流れをつくります。さらにこれは、2030年のリヤド万博に向けた継続的なプロジェクトでもあります。 当社が運営するDX教育施設「Hero Egg」で学ぶ子どもたちが、このサミットを目標に成長し、社会へ羽ばたく。そんな「挑戦の循環」を共に創ってくださるパートナー様を、私たちは心からお待ちしております。

開催スケジュール[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/330_1_76e39707c440cf214ec61ddf8de1b03b.jpg?v=202605011051 ]

参加無料（オンライン開催）

お申し込み方法： 下記URLまたはフライヤーのQRコードよりお申し込みください。

ウェビナーに参加する :https://x.gd/rmxWF

プログラム内容- 会社紹介：主催の株式会社Meta Heroesについて。- イベント案内：「THE HERO SUMMIT」のビジョンから詳細までを解説。- 質疑応答・相談会：参画に関する具体的なご相談をお受けします。

登壇者プロフィール

株式会社Meta Heroes 代表取締役CEO

松石 和俊

THE HERO SUMMIT プロデューサー

近藤 にこる

■ 参加お申し込み方法

参加費は無料です。以下のリンク、またはフライヤー掲載のQRコードより事前にお申し込みください。

申し込みURL： https://x.gd/rmxWF

■ STATION Aiについて

(C)STATION Ai

約1,000社が参画する日本最大級のオープンイノベーション拠点。スタートアップの創出・育成に加え、企業・大学・自治体などとの共創を促進し、ハード（施設・設備）とソフト（実証・事業化・人材交流）の両面から多角的に支援しています。また、一般の方も利用できるカフェレストランやホテルも整備しています。

社名：STATION Ai株式会社

代表取締役社長 兼 CEO： 佐橋 宏隆

設立年月日： 2021年9月1日

株主： ソフトバンク株式会社

住所： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号

【STATION Ai公式ホームページ】

日本語：https://stationai.co.jp/

英語：https://stationai.co.jp/en

■ Hero Eggについて

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト：https://heroegg.com/

住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

【Hero Eggに関するお問い合わせ先】：info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]