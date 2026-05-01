マーキュリー、「ドリーム正社員」41名が内定。386名の応募から、タレント・芸人・アイドルの夢を正社員雇用で支援

株式会社マーキュリー

多様な人材の登用・育成を通して関わる人を豊かにする人材サービス会社、株式会社マーキュリー（本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階、取締役社長：秋間剛、以下「マーキュリー」）は、YouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」とのコラボレーションプロジェクト「ドリーム正社員」の面接選考会を、2026年2月13日（金）・18日（水）・3月10日（火）の3日間、自社運営の小劇場「シアターマーキュリー新宿」にて実施しました。

386名の応募の中から書類選考・面接選考を経て、41名の内定を決定いたしました。選考の様子はYouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」にて、ドキュメントコンテンツとして公開されています。

▶ 選考ドキュメント動画を視聴する：https://www.youtube.com/watch?v=K9jCWeE_H2o

■「ドリーム正社員」プロジェクト概要

本プロジェクトは、タレント・芸人・アイドルなど夢を持つ表現者を、マーキュリーの正社員として採用し、就業と並行して夢に挑戦できる環境を提供する取り組みです。



【夢を支える3つのサポート】

1.安定収入

正社員として雇用し、固定給による安定した生活基盤を提供します。



2.メディア露出の機会

「みちょぱ吉村のマブマブTV」プロデュースのもと、同チャンネルへの出演や各種メディア露出の機会を創出します。



3.プロ講師による特別研修

元「ダウンタウンDX」プロデューサーの西田二郎氏など、第一線の講師陣による特別研修を実施します。

さらに、オーディションや活動に合わせた柔軟な働き方も推奨しています。

■プロジェクトの背景

多くの表現者が、アルバイトによる不安定な収入と夢の追求という板挟みの中で活動を続けています。

マーキュリーは「すべての人の可能性を広げる」というミッションのもと、こうした若者を正社員として採用し、安定した雇用と夢への挑戦を両立できる環境を提供するプロジェクトを2026年1月に始動しました。

人材サービスで培った採用・育成のノウハウと、自社運営の劇場「シアターマーキュリー新宿」をはじめとするエンターテインメント事業での知見を掛け合わせ、表現者が安心して夢に向き合える新たな雇用モデルの実現を目指しています。

【関連プレスリリース】

YouTubeチャンネル『マブマブTV』×マーキュリー、安定した収入を得ながらスターを目指す「ドリーム正社員」40名を大募集！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000320.000098241.html)

■面接会実施概要

開催日：2026年2月13日（金）・18日（水）・3月10日（火）

会場：シアターマーキュリー新宿

実施形式：集団面接形式

実施内容：「ドリーム正社員」プロジェクトへの書類選考通過者を対象とした面接選考

特設サイト：https://dream.mercury-group.co.jp

動画：YouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」にて公開中

今後の予定：2026年4月末には、西田二郎氏による特別研修の実施を予定しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K9jCWeE_H2o ]

URL：https://www.youtube.com/watch?v=K9jCWeE_H2o&t=1s(https://www.youtube.com/watch?v=K9jCWeE_H2o&t=1s)

■参加者・担当者コメント

【面接会参加者 埜崎碧（元アイドル・声優・MC・俳優）】

「私は元々アイドルとして活動しており、毎日8時間以上の路上ライブを続け、月に125万円の売上を上げながら、1年で日本武道館での公演を達成いたしました。現在は声優、MC、俳優として活動しています。

母子家庭で育った経験から、子どもたちの居場所や支えの大切さを強く感じるようになり、子どもに関わる活動へ関心を持つようになりました。マーキュリーが教育に関わる事業を行っていることを知り、自分の夢と重なると感じ、参加を決めました。

今後は子ども食堂や地域創生など、社会に根ざした活動にも関わっていきたいです。将来的な世界進出も目指しており、そのために毎日英語・韓国語・スペイン語を勉強しています。夢の実現に向け、誰よりも真摯に努力してまいります。」

【株式会社マーキュリー 採用担当】

「参加者一人ひとりの熱い思いと気迫が確かに伝わってきて、私自身もたいへん刺激を受けました。マーキュリーとしては“雇用する”という関係にとどまらず、一人ひとりの挑戦に伴走する存在でありたいと考えています。このプロジェクトを通じて、“働く”と“夢を追う”が両立できる選択肢を、社会に広げていきたいと思います。」

■今後の展望

マーキュリーはこれまでも、「人」を軸にしたさまざまな事業を展開してきました。今後もその姿勢を変えることなく、夢を追う人が安心して挑戦を続けられる環境づくりに取り組んでまいります。表現者が正社員として夢に向き合える新たな雇用モデルを、このプロジェクトを通じて社会に広げていきたいと考えています。

■企業情報

株式会社マーキュリー

本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階

取締役社長：秋間剛

電話番号：03-6388-0023

URL：https://mercury-group.co.jp/

設立：2006年11月

資本金：5,000万円（資本準備金3,000万円）

従業員数：5,610名（正社員率90％以上／2025年4月1日時点）

事業内容：人材を活用したセールスプロモーション、エデュケーション、エンターテインメント、アウトソーシング等

マーキュリーは、ビジョンに「感動エージェント」をかかげ、多様な人材の登用・育成を通して活躍の場を提供し、日本社会の未来を支えています。

今後も、社会と人をつなぎ「すべての人」の可能性を広げ、関わる人を豊かにすることで、より良い社会の実現に貢献します。

■株式会社マーキュリー情報一覧

・新卒採用 https://recruit.mercury-group.co.jp/

・キャリア採用 https://career.mercury-group.co.jp/

・プレスリリース一覧 https://mercury-group.co.jp/news

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