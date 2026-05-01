SNS総フォロワー数25万人超の人気ビジュアルモデル Riia、デビューシングル『BLACK CAT』5月1日配信開始！

株式会社BUZZ GROUPRiia_BLACK CAT ジャケット写真

株式会社BUZZ FACTORY(所在地:東京都港区赤坂、代表取締役:渡辺 憲)がマネジメントするビジュアルモデル・アーティスト Riia(リーア)が、デビューシングル『BLACK CAT』を2026年5月1日に配信リリースいたします。

SNS総フォロワー数25万人超を誇る人気ビジュアルモデルとして、wego、zoff、fweeなど数々のブランドとコラボレーションしてきたRiia。幼い頃から両親の影響で聴いてきた多様な音楽をベースに、満を持して音楽シーンへデビューします。

今作『BLACK CAT』は、ヒップホップR&Bのビートにダンサブルなメロディとラップを乗せた、記念すべきデビューシングルです。

■ メキシコ×日本のMIXルーツが生む、唯一無二のメロディ

Riiaは2004年、メキシコ生まれ日本育ち。母親がメキシコ人、父親が日本人というMIXというルーツを持っています。幼い頃から両親の影響で聴いてきた2000年代の多様な音楽をベースに、R&Bをベースとしたシンガーとしてデビュー。

スペイン語と日本語のバイリンガル、独特のリズム感とメロディー感で唯一無二の楽曲を作り出します。メロディ作りや作詞も自分で行っており、アーティスト気質な内面も彼女の魅力の一つです。

■ SNS総フォロワー数25万人超！ビジュアルモデルとしての圧倒的存在感

2021年からSNSを中心に積極的に活動し、ビジュアルモデルとして数々のブランドとコラボレーション。2026年現在、SNS総フォロワー数は約25万人に及びます。

直近の主なモデル活動：

- 2023年10月 dogosaks モデル撮影- 2023年12月 goalstudio モデル撮影- 2024年7月 younger song モデル撮影- 2024年12月 zoff モデル撮影- 2025年7月 wego モデル撮影- 2025年9月 fwee福岡店オープンPR- 2025年10月 9090girls モデル撮影- 2025年12月 gezz モデル撮影

156cm(Sサイズ)という親しみやすい体型と、ミックスならではの独特な世界観で多くのファンを魅了し続けています。

■ デビューシングル『BLACK CAT』2000年代R&Bの香りを纏ったヒップホップサウンド

記念すべき1曲目である今作は、ヒップホップR&Bのビートにダンサブルなメロディとラップを乗せた楽曲となっています。

幼い頃から2000年代の音楽を聴いていたバックボーンを活かし、Riiaにしか出せないメロディ作りは、ミックス(メキシコと日本のハーフ)ならではの感性を感じられます。

今作のディレクションおよび監修は、同じくBUZZ FACTORY所属のアーティスト・GioGioが担当。

Riiaの個性を最大限に引き出した作品となっています。

■ モデル活動×アーティスト活動。二刀流で魅せる新時代のエンターテイナー

今作以降も配信など音楽活動を控えており、今のうちから要チェックしておきたいアーティストの1人です。元々のモデル活動にアーティスト活動が加わり、今後の彼女の動向から目が離せません。

ビジュアルとサウンド、両方で魅せる新時代のエンターテイナー・Riiaの誕生です。

■ リリース情報

タイトル ：BLACK CAT（デビューシングル）

アーティスト：Riia

リリース日 ：2026年5月1日

ジャンル ：ヒップホップR&B

ディレクション・監修：GioGio（BUZZ FACTORY所属アーティスト）

各種配信サービスで聴く :https://riia.bfan.link/BLACKCAT

■ Riia プロフィール

Riia アーティスト写真Riia(リーア)

2004年生まれ、メキシコ生まれ日本育ち。156cm(Sサイズ)。

母親がメキシコ人、父親が日本人のMIXというルーツを持つ。

2021年からSNSを中心に積極的に活動。ビジュアルモデル等で活躍しながら、2026年現在SNS総フォロワー数は約25万人に及ぶ。

幼い頃から両親の影響で聴いてきた多様な音楽をベースに、R&Bをベースとしたシンガーとしてデビュー。スペイン語と日本語のバイリンガル、独特のリズム感とメロディー感で唯一無二の楽曲を作り出す。

Instagram：https://www.instagram.com/__tekero

TikTok：https://www.tiktok.com/@_tekero

YouTube：https://youtube.com/@riia3642

■ ディレクション・監修：GioGio

GioGioアーティスト写真

GioGio(ジョジョ)

ラッパー兄さんとしてSNSで大バズリ。

TikTokやinstagramで好評のRAPシリーズ動画は300万回再生を突破。これからRAPを始めるビギナーから、大御所のレジェンドなどからも注目をされている。 HIP-HOPをリスペクトし、4エレメントの考え方を軸に活動中。

今作『BLACK CAT』のディレクションおよび監修を担当。

GioGio 公式プロフィール :https://buzz-factory.info/talent/giogio/

■ 会社概要

株式会社 BUZZ FACTORY

社名：株式会社 BUZZ FACTORY

代表者：渡辺憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：芸能プロダクション業務全般、楽曲制作、ミュージシャンのプレゼンテーションおよびマネージメント、アーティストのダンス振り付け、演出、映画企画、カタログ、チラシ、Tシャツ等のデザイン、webサイトの企画、マーケティング、ホームページの制作

HP：https://buzz-factory.info/

※株式会社 BUZZ FACTORYは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社BUZZ FACTORY

田中 Email：yuki_tanaka@buzz-factory.info

取材・撮影・インタビューのご依頼、アーティスト写真・ジャケット写真の高解像度データもご提供可能です。