母の日ギフトの駆け込みや夏本番前の家電準備、ドリンクのまとめ買いは、au PAY マーケットがおトク！5月の三太郎の日、買い回りの店舗数に応じて最大39%のポイント還元

auコマース&ライフ株式会社

auコマース＆ライフは、運営する総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」において、2026年5月の「三太郎の日」および「お買い物ラリー」を開催します。

5月は「母の日」の駆け込み・直前予約に最適なフラワーギフトやマッサージ家電をはじめ、夏を先取りする扇風機や季節の変わり目に嬉しいサプリやコスメなどをおトクに提供します。

三太郎の日・お買い物ラリーでは、期間中に複数店舗でお買い物いただくと、買い回りの店舗数に応じて最大39％のポイント還元に加えて、割引クーポンがあたるPontaパス会員限定の特典ガチャ、50%以上割引クーポンのプレゼント、超目玉商品が購入できる限定セールを開催します。

さらに、2026年5月23日は、購入店舗数に応じて、還元率がアップする「BIGお買い物ラリー」の開催により、三太郎の日特典とあわせて最大45%のポイント還元となります。

■5月のおトクな三太郎の日のセールについて

1．2026年5月3日～6日

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/411_1_fe4f9f1e7ce381e22f2c055dd16d1b92.jpg?v=202605011051 ]

（１）フラワーマーケット花由〈商品例〉

（２）アテックスダイレクト au PAY マーケット店〈商品例〉



2．2026年5月13日～16日

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/411_2_05b7a888a66daf081b03d8430b5eb005.jpg?v=202605011051 ]

（１）くらしのeショップ〈商品例〉

（２）サプリメント専門店 -ogaland-・D-RAY〈商品例〉



3. 2026年5月23日～29日

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/411_3_7f92c88ab011ae9e296dc59e92d45339.jpg?v=202605011051 ]

（１）イーザッカマニアストアーズ〈商品例〉

（２）お酒のビッグボス〈商品例〉



■三太郎の日特典について（3日・13日・23日共通）

（https://wowma.jp/event/3taro(https://wowma.jp/event/3taro)）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/411_4_3df8b2a0b1ebb4ebbeca0b7f1ddd56b7.jpg?v=202605011051 ]

三太郎の日特典の詳細は、こちら（https://wowma.jp/event/3taro(https://wowma.jp/event/3taro)）からご確認ください。

■お買い物ラリー（https://wowma.jp/feature/okaimonorally(https://wowma.jp/feature/okaimonorally)）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/411_5_c1ed99ed7db0f11d23253e2ab79d8c13.jpg?v=202605011051 ]

そのほか、詳細はこちら（https://wowma.jp/feature/okaimonorally(https://wowma.jp/feature/okaimonorally)）

（参考）

■「au PAY マーケット」の特長

「au PAY マーケット」は、auをご利用のお客さまに限らず、すべてのお客さまにご利用いただける総合ショッピングサイトです。

Pontaポイントを「au PAY マーケット」のお買い物限定ポイントに最大1.5倍増量できる「お得なポイント交換所」や生放送の商品紹介で視聴者と出演者が双方向にコミュニケーションできる「ライブTV」などに加え、Pontaパス会員向けの新たな特典「Pontaパス ポイントUPセレクト」でお買い物をおトクにお楽しみいただけます。「Pontaパス ポイントUPセレクト」は、Pontaパス会員なら有名ブランドをはじめとする厳選された対象商品が最大50%のPontaポイント還元となります。

さらに、対象店舗での日曜日のお買い物で5%のポイント還元となる「Pontaパス特典」など、Pontaパス会員限定の特典も充実しています。

※お得なポイント交換所：au/UQ mobileをご利用のお客さま、またはPontaパス会員なら最大1.5倍、そのほか1.5倍の対象ではないお客さまも、誰でもポイントを1.1倍に増量が可能です。詳しくはこちら（https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html(https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html)）をスマートフォンよりご確認ください。