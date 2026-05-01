肉寿司商標および肉寿司フランチャイズ事業の譲受けに関するお知らせ
１．事業譲受けの理由
当社は、飲食事業（居酒屋・焼肉・麺・レストラン・スイーツ）の経営・企画・運営およびプロデュース・FC展開を主たる事業とし、自社商標「0秒レモンサワー」をはじめ複数のブランドを積極的に展開してまいりました。
このたびの肉寿司商標および肉寿司FC事業の譲受けに際しては、当社が既に横浜 肉寿司店・西船橋 肉寿司店のフランチャイジーとして運営実績を有しており、肉寿司ブランドの価値・文化に対する深い理解と強い親和性を持つことが背景にあります。
２．事業譲受けの概要
譲受けの内容
肉寿司商標および下記肉寿司FC３店舗の管理・経営指導
横浜 肉寿司
西船橋 肉寿司
秋葉原 肉寿司
※各店舗ファザード
３．相手先（譲渡元）の概要
（１）名称 ：株式会社ガーデン
（２）所在地 ：東京都新宿区新宿2-8-8 ヒューリック新宿御苑ビル4階
（３）代表者の役職・氏名：代表取締役社長 川島 賢
（４）コード番号 ：274A 東証スタンダード
（５）事業内容 ：外食事業の経営・管理・運営
４．日 程
（１）契約締結日 ：2026年４月27日
（２）事業譲受期日 ：2026年５月１日（予定）
５．今後の見通し
当社は今回の事業譲受けを機に、肉寿司ブランドのFC加盟店拡大および認知度向上に向けた積極的なマーケティング施策を展開してまいります。既存の飲食ブランドとのシナジーを最大化しつつ、肉寿司ブランドの全国展開を目指してまいります。
なお、本件が当社の業績に与える影響については、判明次第、速やかにお知らせいたします。
【会社情報】
■会社名：GOSSO株式会社
■本社：〒150-0024 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ
■代表者：代表取締役 藤田 建
■設立：2005年12月
■URL：http://www.gosso.co.jp/
■事業内容：飲食店(居酒屋/焼肉/麺/スイーツ)の経営/企画/運営、プロデュースおよびFC展開