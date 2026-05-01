夏を迎える準備は、神戸BALのathletia＜アスレティア＞で。5/8(金)より神戸BAL 1階POP UP SPACEにて期間限定ショップ展開。

株式会社エキップ

株式会社エキップ（本社：東京都品川区 代表取締役：赤堀 真之）が展開するスキンケア＆ライフスタイルブランド「athletia＜アスレティア＞」は2026年5月8日（金）から神戸BAL 1F POP UP SPACEにて期間限定ショップを展開します。同館3階にあるathletia内で売場面積最大規模を誇る体験型の常設店に加えてのPOPUP展開となります。

場所：神戸BAL 1階 POP UP SPACE

期間:：2026年5月8日（金）～ 5月31日（日）

神戸BALは港町に佇むブティックホテルのような本館とANNEXで一つの街並みを表現した商業施設です。神戸 BAL 本館には、ファッション、アクセサリー、ハウスウェア、ナチュラルコスメなどが並び、衣食住から美容まで、生活を豊かにするショップを集めています。

本POPUPではこれからの季節、アクティブなシーンで活躍する人気の「リフレッシング デオドラントミスト＜医薬部外品＞」やUVケアなどのactive&goラインをフルラインナップで展開。その他にも、旅先でのリトリートのようなひとときを提供するバスアイテムや、天然植物精油を90%以上調香したフレグランスはギフトにも人気です。

本イベントだけの特典をご用意してお待ちしております。イベント会場と3階の常設店いずれにも足をお運びいただくと、クレーンゲームを１回、お回しいただけます。カプセルには人気のヘアケアサンプルの引換券など、嬉しいお楽しみが詰まっています。

夏を迎える準備は、神戸BALのathletiaで。豊かなライフスタイルを応援するクリーンビューティブランドとして性別・年代を問わずより多くのお客様との出会いを期待しています。

POPUPの開催を記念し、プレゼントをご用意しております。

■22,000円(税込)以上お買い上げの方に「athletiaオリジナルHydro Flaskタンブラー」をプレゼント。

※数量限定、無くなり次第終了いたします。

※各種キットは対象外です。

※詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

毎日のスキンケアに加えてリラックスシーンとアクティブシーンのそれぞれをサポートし、ライフスタイルに24時間寄り添う製品ラインナップを展開するathletia。「balance your active/relaxing cycle」をコンセプトに掲げ、「よく動き、よく休む」の循環やオンとオフの切り替えに寄り添うことで、お客様それぞれのセルフコンディショニングをサポートできると考えています。また日本発のクリーンビューティブランドとして、自然や環境、社会に配慮したブランド活動を行っています。

【ご掲載クレジット・お客様相談窓口】

athletia フリーダイヤル 0120-220-415

公式オンラインショップ：www.athletia-beauty.com(https://www.athletia-beauty.com/)

Instagram：@athletiabeauty(https://www.instagram.com/athletiabeauty/)

X:@athletiabeauty(https://x.com/athletiabeauty)

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