＜本日発売＞アース・スター ルナ 5月最新刊登場

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区）が刊行するノベルレーベル【アース・スター ルナ】の新刊を5月1日(金)に発売いたします。

公式サイト（https://www.es-luna.jp） では新作や一部既刊を無料でお試し読みいただけます。

『異世界で、夫の愛は重いけど可愛い子どもをほのぼの楽しく育てたい』第3巻

著：サイ イラスト：蓮深ふみおてんば愛娘の初恋、始まる！？

次女のソフィアが生まれ、賑やかな日々を送るペンシルニア一家。

エイダンとマリーヴェルも元気いっぱいに育っており、

シンシアは子供たちの成長を夫と共に見守られる幸せを感じていた。

ある日、学園に通い始めたエイダンが友達とその侍従を連れてくる。マリーヴェルは優しくて気遣いのできる侍従・アルロを気に入って、一緒に遊んでいるうちにだんだんと心を通わせていく。

しかし、アルロにはマリーたちに言えない秘密があるようで……？

ペンシルニア家は、マリーの大切なアルロを救えるのか――！？

愛情たっぷりの子育てファンタジー第3弾！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/654_1_20f72d8d94618c99851755fb7424eb27.jpg?v=202605011051 ]

アース・スター エンターテイメント公式サイト

- コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）- アース・スターノベル：https://earthstar-novel.com/ （毎月15日発売）- アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/ （毎月1日発売）- ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/- 補講男子：https://www.hokodan.com/- Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com- 所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya-official.jp/- コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/