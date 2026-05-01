新しい季節に背中を押してくれるメッセージシールがついてくる！　絵本『きみのことが だいすき』フェア開催

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区）では、2022年の発売から3年で累計52万部を突破した絵本『きみのことが だいすき』（さく・え いぬいさえこ）の特典シールがもらえるフェアを、全国の一部書店にて今年4月下旬より順次開催いたします。

『きみのことが だいすき』について

POPのデザイン

大切な人と読んでほしい、たくさんの愛を伝えられるメッセージ絵本

ここは、小さなどうぶつたちが暮らす森。どんなことをお話ししているのかのぞいてみたら…… そこは、やさしさであふれていました。「かなしい きもちはね、ふたを しなくて いいんだよ。」「あなたは、よいこ。なにかを じょうずに できなくても。みんなと 同じように できなくても。」つらいとき、心細いとき、いつもあなたの心にそっと寄りそってくれる、心温まる絵と言葉がつまったメッセージ絵本です。

【受賞歴】

第6回 未来屋えほん大賞2位

第13回 リブロ絵本大賞入賞

第3回 絵本専門士が選ぶ「逢いたい誰かに贈る絵本」

第15回 MOE絵本屋さん大賞 第11位

第14回ようちえん絵本大賞

キノベス！キッズ2023 第2位

第6回ブックハウスカフェ大賞 銅賞

第10回積文館グループ絵本大賞 第2位



『きみのことが だいすき』特設サイト

https://pie.co.jp/kimisuki/

［書籍概要］

書名：『きみのことが だいすき』

https://pie.co.jp/book/i/5552/

仕様：B5判変型／174×174mm／32Pages（Full Color）／ハードカバー

定価：本体1,200円+税

ISBN：978-4-7562-5552-5 Ｃ8793

著者：いぬいさえこ

発売日：2022年2月14日

発行元：パイ インターナショナル

特典詳細

『きみのことが だいすき』で、とくに読者に人気のある絵と言葉を載せたカードサイズのシールが2枚セットになった特典です。下記の書店様で『きみのことが だいすき』をご購入された方にプレゼントいたします。

※以下五十音順です。

※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承くださいませ。

書籍に関するお問い合わせ

くまざわ書店（※一部店舗を除く）コーチャンフォー（※一部店舗を除く）丸善ジュンク堂書店（※一部店舗を除く）未来屋書店（※一部店舗を除く）有隣堂（※一部店舗を除く）その他書店

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL：03-3944-3981

ホームページ：https://pie.co.jp/

X：https://twitter.com/PIE_Children

インスタグラム：https://www.instagram.com/pie__ehon/