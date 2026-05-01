新しい季節に背中を押してくれるメッセージシールがついてくる！ 絵本『きみのことが だいすき』フェア開催
株式会社パイ インターナショナル（豊島区）では、2022年の発売から3年で累計52万部を突破した絵本『きみのことが だいすき』（さく・え いぬいさえこ）の特典シールがもらえるフェアを、全国の一部書店にて今年4月下旬より順次開催いたします。
POPのデザイン
『きみのことが だいすき』について
大切な人と読んでほしい、たくさんの愛を伝えられるメッセージ絵本
ここは、小さなどうぶつたちが暮らす森。どんなことをお話ししているのかのぞいてみたら…… そこは、やさしさであふれていました。「かなしい きもちはね、ふたを しなくて いいんだよ。」「あなたは、よいこ。なにかを じょうずに できなくても。みんなと 同じように できなくても。」つらいとき、心細いとき、いつもあなたの心にそっと寄りそってくれる、心温まる絵と言葉がつまったメッセージ絵本です。
【受賞歴】
第6回 未来屋えほん大賞2位
第13回 リブロ絵本大賞入賞
第3回 絵本専門士が選ぶ「逢いたい誰かに贈る絵本」
第15回 MOE絵本屋さん大賞 第11位
第14回ようちえん絵本大賞
キノベス！キッズ2023 第2位
第6回ブックハウスカフェ大賞 銅賞
第10回積文館グループ絵本大賞 第2位
『きみのことが だいすき』特設サイト
https://pie.co.jp/kimisuki/
［書籍概要］
書名：『きみのことが だいすき』
https://pie.co.jp/book/i/5552/
仕様：B5判変型／174×174mm／32Pages（Full Color）／ハードカバー
定価：本体1,200円+税
ISBN：978-4-7562-5552-5 Ｃ8793
著者：いぬいさえこ
発売日：2022年2月14日
発行元：パイ インターナショナル
特典詳細
『きみのことが だいすき』で、とくに読者に人気のある絵と言葉を載せたカードサイズのシールが2枚セットになった特典です。下記の書店様で『きみのことが だいすき』をご購入された方にプレゼントいたします。
※以下五十音順です。
※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承くださいませ。
くまざわ書店（※一部店舗を除く）
コーチャンフォー（※一部店舗を除く）
丸善ジュンク堂書店（※一部店舗を除く）
未来屋書店（※一部店舗を除く）
有隣堂（※一部店舗を除く）
その他書店
書籍に関するお問い合わせ
株式会社パイ インターナショナル
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4
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