「選手権から世界へ」スイスで海外チームに挑む日本高校サッカー選抜の欧州遠征に完全密着した「高校サッカー欧州遠征記2026」をCS放送日テレジータスで5/6 (水)12：00から放送

株式会社ＣＳ日本(C)NTV

第104回全国高校サッカー選手権大会で活躍した大会優秀選手を中心に日本高校選抜を結成し、スイスで行われるベルリンツォーナ国際ユース大会で世界の名門クラブに挑む。インターハイと選手権の夏冬2冠を達成した神村学園（鹿児島）からは堀ノ口瑛太。流通経済大柏からは25年U-17W杯日本代表のメンディーサイモン友ら最多4選手が参加。

日本の未来を担う“若き日本代表”が日の丸を背負いそれぞれの”夢”に向かって欧州の舞台で戦う様子に密着した「高校サッカー欧州遠征記2026～未来への道標～」をCS放送日テレジータスにて5/6(水・祝)ひる12：00より放送いたします！

＜放送日程＞

高校サッカー欧州遠征記2026～未来への道標～

5月6日(水・祝) 12：00～13：00 初回放送

5月9日(土) 7：00～8：00 再放送ほか

【ナレーション】池端杏慈 （第104回全国高校サッカー選手権大会応援マネージャー)

【実況】 田辺智彦（テレビ大分アナウンサー）

※放送日時、放送内容は変更の可能性あり

【池端杏慈さんのコメント】

「選手権で戦っていた選手たちが異国の地でプレーする姿を見て、私もパワーをもらいました。

心をこめてナレーションをしましたので、ぜひ「高校サッカー欧州遠征記2026」を日テレジータスでご覧ください。」

◆視聴方法

日テレジータス：スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス（Ch.608）

そのほかJ:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどでご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータスカスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆「高校サッカー欧州遠征記2026」番組ページ

https://www.gtasu.com/soccer/euroexpedition/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆日テレジータス公式SNS

X：@Gtasu Instagram：＠cs_gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階