今こそ、敢えてのアナログ時計！子供たちの「自立」を育む、おしゃれな知育時計『TIMEX KIDS ANALOG（タイメックス キッズ アナログ）』。かわいい最新4デザインが登場。

株式会社ウエニ貿易アメリカNo.1ウォッチブランドの「TIMEX＜タイメックス＞」の日本輸入元である株式会社ウエニ貿易(本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜)は、子どもたちのファーストウォッチに最適な新作『Timex Kids Analog（タイメックス キッズ アナログ）』全4モデルを2026年5月22日(金)より発売いたします。また、5月1日(月)から予約受付を開始します。

発売日：2026年5月22日 ｜ 予約開始：2026年5月1日 AM10:00

なぜ今、デジタル時代に「アナログ時計」が必要なのか

スマートフォンやスマートウォッチなど、デジタルで数字を確認する機会が増えた現代において、あえて「アナログ時計」を身に着けることの教育的価値が見直されています。

アナログ時計の最大の特徴は、時間が「量」として可視化されている点にあります。「あと15分で出発だよ」という言葉に対し、円グラフのように残り時間を視覚的に把握できるアナログ時計は、お子さまの計画性や時間管理能力（タイムマネジメント）の基礎を育みます。

時間を見るのにスマホを開き、他の事に意識を散らす事なく、ただ純粋に時を刻む姿を見つめる。本来の目的であるはずの『時間を確認する一瞬』を大切にしてほしい。そんな願いが、この時計に込められています。

170年以上の歴史を持つタイメックスは、次世代を担う子どもたちの成長のためのウォッチメイキングを大切にしています。

教育的ポイント：初めてでも楽しく「読める・わかる」を追求

『タイメックス キッズ アナログ』には、子どもたちが直感的に時間を理解するための工夫が凝らされています。

「60の目盛り」による分単位の把握

文字盤の外周には、60までの目盛を5ごとにアラビア数字でデザイン。これにより、「長い針が3を指しているから15分」という変換の難しさを解消し、目盛りを数えることでスムーズに分を読み取ることが可能です。

デザインが異なる時針と分針（タイムティーチング機能）

「短い針＝時間」「長い針＝分」という区別を一目で認識できるよう、針の形状や色を明確に分けて設計。文字盤の数字（アワーマーカー）も大きくはっきりとしたフォントを採用し、読み間違いを防ぎます。

「いま、何分？」を楽しく学ぶ

単に時間を確認する道具としてだけでなく、親子で「今、長い針はどこにいるかな？」と会話を楽しみながら、遊び感覚で時計の読み方を習得できる仕様です。

活発な動きに応える「タフネス」と「遊び心」

子どもたちの毎日は、冒険に満ちています。活発な動きに適した、軽量なレジンケースと、汚れに強く肌あたりの優しい柔らかなシリコンストラップを採用しています。

ストラップには、子どもたちの想像力を刺激する遊び心あふれるグラフィックを施し、毎日身に着けたくなるワクワク感を演出。30m防水機能を備えているため、日常の洗面や汗なども気にせず、安心してお使いいただけます。

大人にもおすすめ。ファッションに「遊び」を添えるハズシ時計

30mmという小ぶりなサイズ感とキャッチーなデザインは、実は大人のファッションシーンでも大注目です。モノトーンになりがちなコーディネートの差し色として、あるいはあえて「子供用」を身に着ける遊び心のあるスタイルとして。SNSを中心に「ハズシ時計」としての人気も高まっています。親子でリンクコーデを楽しむなど、世代を超えたコミュニケーションツールとしてもおすすめです。

製品概要

TIMEX KIDS ANALOG（タイメックス キッズ アナログ）

パープル（TW2Y59600）

ピンク（TW2Y59700）

ブラック（TW2Y59800）

ブルー（TW2Y59900）

パープル（TW2Y59600）ピンク（TW2Y59700）

ブラック（TW2Y59800）ブルー（TW2Y59900）

価格： 5,500円（税込） / 5,000円（税抜）

発売日： 2026年5月22日(金)

予約開始日： 2026年5月1日(金) 10:00～

≪主な仕様≫

ケース： レジン製（30mm径 / 9mm厚 / ラグ幅16mm）

ストラップ： シリコン製

文字盤： タイムティーチング仕様（60分目盛り付き）

防水性能： 30M防水

TIMEX/タイメックスについて

TIMEX は、1854 年コネチカット州で創業した“America ‘s Time Keeper” とも称される大衆的でありながら高品質で汎用性のある時計を作り続けている米国No.1ブランドです。米軍最初期のミリタリーウォッチ“Midget” (1917)、世界初のDisney(R) ウォッチ(1933)、世界で初めて本格スポーツウォッチ“Ironman(R)” を発売(1986)、 “Expedition(R)” でアウトドアウォッチカテゴリーを確立(1991) するなど、常に人々が気軽に手に出来る信頼性の高い時計を革新と共に市場に提供してきました。