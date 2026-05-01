小学3年生対象「未来をつくる学びテスト」を7月12日に実施

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、小学3年生を対象に、朝日新聞の記事を題材にした「第16回未来をつくる学びテスト」を7月12日（日）に東京・神奈川の2つの会場で実施します。正解が一つではない課題に向き合う力が求められる中、自分で決断するチカラ・想像するチカラ・物事を伝えるチカラを育むことを目的とした、年に一度の無料テストです。

■「未来をつくる学びテスト」特設サイト：https://www.asahi.com/ads/mirai/

■朝日新聞の記事を題材にした、独自の出題形式

本テストは、朝日新聞に掲載された記事や写真、データなどをもとに、国語・算数・科学の3科目で構成しています。知識量や計算力のみを測るのではなく、情報を読み取り、自分なりの考えを導き、言葉で表現する力を重視した出題が特長です。過去問の一部を特設サイトに掲載中です。

■保護者会も同時開催

テスト実施中には、会場内で保護者会を開催し、問題のねらいや家庭での学びの考え方について解説します。点数の高低にとどまらず、子どもがどのように考えたのかを親子で振り返り、今後の学びにつなげる機会としています。

■参加者全員に記念品を進呈

受験したお子さま全員に、「天声人語書き写しノート」などの記念品をプレゼントします。

■開催概要

名称：第16回未来をつくる学びテスト

開催日時：2026年7月12日（日）9時集合、12時15分ごろ終了予定

開催場所：（東京）学習院大学目白キャンパス（東京都豊島区目白1-5-1）

（神奈川）横浜女学院中学校（神奈川県横浜市中区山手町203）

対象：小学3年生

試験科目：国語・算数・科学

受験料：無料（要事前申し込み）

主催：朝日新聞社

後援：日本私立中学高等学校連合会、朝日学生新聞社

協力：日能研

申込締め切り：2026年7月3日（金）予定 ※特設サイトにて受け付けます。

■テスト受験に関するお問い合わせ

株式会社コンパス内「朝日新聞社 未来をつくる学びテスト」事務局

E-mail：manabi@e-compass.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d9214-2151-11f67a0abf95b9aec54694eb43c1d710.pdf

お問い合わせ

「朝日新聞社 未来をつくる学びテスト」事務局

E-mail:manabi@e-compass.jp