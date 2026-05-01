人気シリーズ初の幼児向け季節の行事絵本が誕生！『しばわんこのたなばたまつり』（川浦良枝）5/1発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高木靖文）は、2026年５月1日(金)に『しばわんこのたなばたまつり』（川浦良枝）を「MOEのえほん」より発売。
和の魅力を教えるしばわんこが主人公の絵本シリーズに幼児向け季節の行事絵本が誕生！
おちゃめな柴犬のしばわんこと、いたずら好きのみけにゃんこが、心なごませる「和」の暮らし方を楽しく紹介し、累計70万部突破している絵本「しばわんこの和のこころ」（川浦良枝/作）シリーズから初めての幼児向け季節の行事絵本が誕生！
空飛ぶ船に乗って天の川に向かったしばわんこたち。
織姫と彦星には会えるのでしょうか……？
しばわんこたちがそれぞれ願ったことは、何でしょう。
ファンタジックでかわいらしいお話と共に、たなばたを
親子で一緒に楽しく学べる絵本！
「おうちの方へ」と題した「七夕の楽しみ方」の記事や、おりがみで作れる七夕飾りの作り方も収録。
「しばわんこのたなばたまつり」(C)川浦良枝／白泉社
「しばわんこのたなばたまつり」(C)川浦良枝／白泉社
「しばわんこのたなばたまつり」(C)川浦良枝／白泉社
しばわんこのたなばたまつり 季節の行事絵本
■著者名： 川浦良枝
■ISBNコード：9784592763901
■シリーズ名：MOEのえほん
■定価：1540円（本体1400円＋税10%）
■発売日：2026.5.1
「しばわんこの和のこころ」（川浦良枝/作）好評既刊シリーズ
しばわんこの和のおもてなし(https://www.hakusensha.co.jp/booklist/59925/)
■著者名： 川浦良枝
■ISBNコード：9784592762881
■シリーズ名：MOEのえほん
■定価：1540円（本体1400円＋税10%）
■発売日：2021.4.23
柴犬のしばわんこが楽しい和の暮らしを提案する「しばわんこの和のこころ」シリーズ最新刊。
今回のテーマは「和のおもてなし」。
季節の料理の盛りつけ方、ひなまつり、梅仕事、七夕、夏の花遊び、風呂敷のいろいろな包み方…。
おうち時間がぐっと豊かになるアイディアが満載！
四季折々の庭の草花や、和菓子・お料理なども、きれいなイラストで楽しめる絵本です。
しばわんこの和のこころ(https://www.hakusensha.co.jp/booklist/40050/)
■著者名： 川浦良枝
■ISBNコード：9784592760962
■シリーズ名：絵本
■定価：1540円（本体1400円＋税10%）
■発売日：2002.1.23
おちゃめな柴犬のしばわんこと、いたずら好きのみけにゃんこが、心なごませる「和」の暮らし方を楽しく紹介する人気シリーズ第１弾。普段の暮らしに取り入れたいおもてなしの作法など、楽しい豆知識がいっぱいの「新・歳時記」。
かわいくてためになる「しばわんこ」の世界は電子でも楽しめます↓
白泉社e-net! https://www.hakusensha-e.net/store/special/240401sbw(https://www.hakusensha-e.net/store/special/240401sbw)
「MOEのえほん」は「月刊ＭＯＥ」から生まれた絵本シリーズ。
「月刊ＭＯＥ」は、 絵本やキャラクターなどのアート・エンターテインメントをビジュアル豊かに特集し読者にお届けしています。
「月刊ＭＯＥ」（毎月3日発売／発行：白泉社）
【公式サイト】 MOE web https://www.moe-web.jp
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【会社概要】
会社名：株式会社白泉社
所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2
代表者：代表取締役社長 高木靖文
設立：1973年12月1日
URL：https://www.hakusensha.co.jp/