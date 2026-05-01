【Dior】河合優実がディオールのグローバル アンバサダーに就任

クリスチャン・ディオール合同会社(C) GEORGE EYRES

ジョナサン・アンダーソンがディオールで手掛けるコレクションのグローバル アンバサダーに河合優実が就任しました。

2019年にデビューし、映画『サマーフィルムにのって』『由宇子の天秤』で各賞の新人賞を受賞しその存在を世に知らしめた河合優実は、その後、主演映画『あんのこと』で輝きを放ち、第48回日本アカデミー賞で最優秀主演女優賞を獲得しました。第77回カンヌ国際映画祭・国際映画批評家連盟賞を受賞した映画『ナミビアの砂漠』でも主演を務め、映画『ルノワール』『旅と日々』など話題作への出演が続く彼女は、今や現代日本映画界で最も注目すべき才能の一人としての地位を確立しています。

彼女の心を揺さぶるような迫力と人を惹きつける魅力、控えめな佇まいから生まれる洗練された美しさ、そして緻密さは、クリエイティブ ディレクターであるジョナサン・アンダーソンがもたらす芸術的な刷新と共鳴します。

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