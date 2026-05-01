【業界初！】ファミペイローンで「モバイル機器の保険」の無償付帯を開始

株式会社ファミマデジタルワン

ファミマのアプリ「ファミペイ」内で金融サービスを提供する株式会社ファミマデジタルワン（本社：東京都港区、代表取締役社長：村井 律夫）は、2026年5月1日（金）から、

ファミペイローンを契約額51万円以上でご契約いただいたお客さまへ業界初(※)となる「モバイル機器の保険（通信端末修理費用保険）」の無償付帯を開始いたします。

(※)貸金業者の個人向け無担保ローンにおいて、通信端末の無償付帯がついたローン商品の提供は業界初。当社調べ（2026年5月1日現在）

【モバイル機器の保険（通信端末修理費用保険）とは】

モバイル機器の保険（通信端末修理費用保険）とは、スマートフォンやゲーム機等の通信端末機器が偶然な事故により破損・故障した際などに、年2回/最大50,000円までの修理補償を受けることができる保険です。ファミペイローンを契約額51万円以上でご契約されたお客さまを対象にモバイル機器の保険が自動で無償付帯され、補償の対象となります。



保険開始日：2026年5月1日(金)

引受保険会社：さくら損害保険株式会社

その他の条件詳細につきましては、下記の特設ページをご確認ください。

https://famipay.famidigi.jp/cp/cp224_r/

■ファミペイローンについて

ファミペイローンは、ファミマのアプリ「ファミペイ」でお使いいただけるローンサービスです。サービスの詳細および貸付条件は、下記の株式会社ファミマデジタルワンの「ファミペイローン」ページに掲載されていますので、当該ページをご確認ください。

URL：https://famipay.famidigi.jp/guide/famipayloan/

■会社情報

会社名 ： 株式会社ファミマデジタルワン (Famima Digital One Co., Ltd. )

設立 ： 2000年5月19日

代表取締役社長 ： 村井 律夫

住所 ： 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS

公式サイト ： https://famidigi.jp/



