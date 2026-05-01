【iPhone Air対応】うちの子の写真で作る『似顔絵スマホケース』の新規機種追加＆受注再開

株式会社PHOTOPRI写真：うちの子グッズQoo「似顔絵スマホケース」

株式会社PHOTOPRIが運営する、ペットの写真をプロのデザイナーがオリジナルのうちの子グッズに仕上げるEコマースプラットフォーム「うちの子グッズQoo」( https://uchinoko-goods.jp/ )は、一番人気の『うちの子似顔絵スマホケース』において、新たに「iPhone Air」対応ケース（ケース型・手帳型）の提供を開始いたしました。さらに、今までケース型のみ提供していた「iPhone 17」シリーズの手帳型ケースの受注も開始いたします。

■いつでも、どこでも一緒。肌身離さず持ち歩く「家族のカタチ」。

ただの「保護ケース」ではなく、いつでもどこでも家族の愛を感じる一つのカタチ。

単なるスマートフォンを保護する「物」ではなく、何気ない日常の中で家族の愛を感じる一つのカタチ。

仕事の移動中や、ふとスマホを取り出すその瞬間に、大好きな”うちの子”と目が合う幸せを感じてほしい。そんな願いを込めて『うちの子スマホケース』は誕生しました。毎日何十回も手にし、どこへでも持ち歩くアイテムだからこそ、世界に一つだけの「特別なお守り」として、お客様の毎日にそっと寄り添います。

■製品『うちの子似顔絵スマホケース』のアップデート内容について■製品『うちの子似顔絵スマホケース』について

製品ページ：https://uchinoko-goods.jp/products/nigaoe-smartphone-case

お客様からの熱いご要望にお応えし、以下のラインナップの新規追加および受注開始を行いました。

- 【新規追加】待望のiPhone Air対応モデル最新機種「iPhone Air」のスマートな魅力を活かす「ケース型」と、画面をしっかり保護して収納力も抜群な「手帳型」の2種類を新たに追加いたしました。・iPhone Air（ケース型）・iPhone Air（手帳型）- 【受注開始】iPhone 17シリーズ 手帳型モデルこれまで「ケース型」のみ提供しておりましたiPhone 17シリーズ対応の似顔絵スマホケースに、新たに「手帳型」ケースが追加され、ご注文受付が可能となりました。・iPhone 17（手帳型）・iPhone 17 Pro（手帳型）・iPhone 17 Pro Max（手帳型）■AI生成があふれる今、あえてデザイナーが直接「加筆」する理由

ワンクリックでAIが画像を生成・加工できる時代。そんな今だからこそ、「うちの子グッズQoo」は、プロのデザイナーが手作業で一点一点描き起こし、加筆・調整を行うことにこだわっています。

機械的なAIフィルターでは、飼い主様だけが知っている「うちの子特有の表情」や「その子らしさの特徴」を完全に表現することはできません。デザイナーが写真に込められた愛情を汲み取り、筆を重ねるようにデジタルアートへ昇華させます。

■ 妥協のない芸術性と、安心の「共同制作」体験

「うちの子グッズQoo」のスマホケースは、ただ写真を印刷するだけではありません。プロのデザイナーが愛情を込めて、一点一点アート（ペイント仕上げ・ウォーターカラー仕上げ）へと昇華させます。

また、印刷に入る前にはLINEで完成イメージをお送りし、修正のご希望も承ります。「もう少し明るくしてほしい」「この特徴をもっと立たせてほしい」といったご要望にも、デザイナーが手作業で丁寧に対応いたします。お客様が心から納得できる作品を、まるでデザイナーと”共同制作”するように創り上げていくプロセスこそが、私たちが最も大切にしている価値です。

■「うちの子グッズQoo」について

「うちの子グッズQoo」は、世界に一つだけの「うちの子」アートを仕立てるオーダーメイド専門サービスです。単なるグッズ制作に留まらず、LINEでのあたたかいコミュニケーションを通じて、お客様一人ひとりの「うちの子」への愛情を形にすることを使命としています。

ペットと過ごす時間は人間よりも短く、いつか必ずお別れの時が来ます。だからこそ私たちは、『もっと特別な形で残しておけばよかった』という「未来の後悔」を未然に防ぎ、今この瞬間の愛らしい姿をアートとして毎日手元で愛でる「現在の喜び」へと変えるお手伝いをいたします。

公式サイト：https://uchinoko-goods.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

うちの子グッズQoo 広報担当

公式サイト：https://uchinoko-goods.jp/pages/interview

Email：info@uchinoko-goods.jp

Instagram：https://www.instagram.com/uchinokogoods.qoo/