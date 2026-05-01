【糖尿病研究を映画化】日本の発酵技術が世界へ-ネパールと共創する映画プロジェクト始動

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京都品川区、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）が協力するプロジェクトとして、映画プロデューサー・西尾友子は、日本の発酵技術から生まれた「発酵コーヒー」にまつわる研究開発に関する映画制作を始動いたします。本作は、ネパールとの国際共同制作に加え、一般参加者も制作に関わることができる「共創型映画プロジェクト」として展開されます。

■ネパールから始まる「共創型映画プロジェクト」

本プロジェクトは、環境学/微生物学の分野で国際的に評価される研究者・飯島謙一教授が30年以上の研究を経て開発した「発酵コーヒー」にまつわる実話をもとにした映画制作プロジェクトです。ワクセルコラボレーターの金本京平も企画・推進の一翼を担い、ネパールのトリブバン大学および現地企業との共同研究により誕生したこの技術を軸に、日本とネパールを舞台とした人間ドラマを描きます。

本作が向き合うのは、世界的に増加し続ける糖尿病と「自分には関係ない」と捉えてしまう社会の無関心という二つの課題です。科学技術の可能性を映画として伝えることで、これらの社会課題を自分ごと化することを目的としています。

なお、本作は2026年～2027年にかけて日本・ネパール両国で撮影を行い、2027年12月の完成、2028年の国際映画祭出品および世界上映を目指しています。

■制作背景

本プロジェクトは、西尾プロデューサー自身の原体験を背景に生まれました。数年前、糖尿病により41歳という若さで大切な友人を亡くした経験と、同じ課題に直面した人が「発酵コーヒー」との出会いによって日常を取り戻していく姿を目の当たりにしたこと。この「救えなかった命」と「救われた命」という二つの体験が、本企画の原点となっています。

『日本の発酵技術が持つ可能性を、単なる研究成果としてではなく、人の心を動かす物語として広く社会に届けたい』という想いから、本映画プロジェクトは立ち上がりました。

■観る映画から関わる映画へ

本プロジェクト最大の特徴は、支援者と制作プロセスを共有しながら進める“共創型”の映画である点です。

・出演やエキストラ参加

・制作支援

・ネパールとの文化交流参加

など、多様な関わり方が可能であり、支援者一人ひとりが作品の一部となる設計になっています。映画を「消費するもの」から「共に創るもの」へと再定義する挑戦です。科学、命、国際協力というテーマを、関わるすべての人の「自分ごと」として紡いでいきます。

■クラウドファンディングについて

本プロジェクトはクラウドファンディングを通じて支援を募集しています。特に若いチームで運営しており、西尾友子プロデューサーの「この映画を通じて、若い世代が自信をつけ、次の日本社会を支える力となって欲しい」という思いのもと、クラウドファンディングは始まりました。

映画の上映は、このクラウドファンディングに関わった若いチームメンバーが中心となって日本全国で上映会を行うことが予定されています。

支援者はリターンを通じて、映画制作に多様な形で参加することが可能です。

▼詳細・支援はこちら

https://camp-fire.jp/projects/898439/view

■国際的評価を受けるクリエイター陣が集結

本作の実現に向けて、日本映画界の第一線で活躍するクリエイターをはじめ、国際的な舞台で実績を持つトップクリエイターが集結しました。

【主演】西尾 まう（Mau Nishio）

国際映画祭「最優秀主演女優賞」受賞の実力派。

2023年マドリード国際映画祭にて、映画『SOMEDAYS』で外国語映画最優秀主演女優賞を獲得。児童養護施設出身の若者の葛藤と絆を描いた同作での演技は、ロサンゼルスやマドリードなど世界中の観客の心を震わせました。

【監督】曽根 剛（Takeshi Sone）

撮影監督を務めた『カメラを止めるな！（17）で、第42回日本アカデミー賞優秀撮影賞を受賞。

『9つの窓』（2015）『台湾、独り言』（17）『パリの大晦日』（17） 『ゴーストマスク～傷』（18）はモントリオール世界映画祭、『透子のセカイ』（20）が上海国際映画祭に招待される。

『ゴーストダイアリーズ』（20）、全編香港ロケで制作した日本・香港合作『二人小町』（20）『リフレインの鼓動』（21）『永遠の一分。』（21）などを手掛ける。

【脚本】中村 元樹（Motoki Nakamura）

1980年4月3日生まれ。京都府出身。立命館大学卒業。19年に東京NSCの同期のしずる・ライス・サルゴリラとともにメトロンズを結成し、公演の作・演出を務める。

16年にNETFLIX「火花」で脚本構成、17年には映画「火花」構成協力を務め、19年に脚本を務めた映画『逆位置のバラッド』がアジア・シネマ・アワード2020優秀長編映画賞を受賞。映画『透子のセカイ』はタイ国際映画祭最優秀長編映画賞を受賞し、第22回上海国際映画祭招待作品にも選ばれる。

構成作家として、タカアンドトシ・ピース又吉・EXITなどの芸人を担当し、「有吉の壁（NTV）」「EXITのアヤシイTV（TVH ）」などのテレビ番組を構成。その他、テレビ、ラジオ、CM、舞台、イベントの脚本構成演出など、多岐にわたる分野で活躍中。

■プロジェクトメンバー紹介

【映画プロデューサー】西尾 友子

西尾友子

有限会社ユウプロモーションの代表取締役を務める傍ら、エグゼクティブプロデューサーとして映画制作に携わっている。

映画制作における代表的な実績として、2018年の映画『棘の中にある奇跡～笠間の栗の木下家～』を手掛けている。この作品は海外の映画祭で高い評価を受けており、以下のように数多くの賞を受賞、および正式招待を受けている。

Hollywood Dreamz International Film Festival（ラスベガス）：外国作品賞、音楽賞を受賞

Action On Film Festival（ラスベガス）：ベスト作品賞、ベストキャスト賞を受賞

ロサンゼルス ジャパン・フィルムフェスティバル：パフォーマンス賞を受賞（出演：倉野章子）

ロサンゼルス カルバーシティー映画祭：参加・出品

シリコンバレー国際映画祭：正式招待

これらの映画制作の功績から、2020年には映画誌「AOF MEGAFEST MAGAZINE」で取材を受けている。

【研究者】飯島 謙一 教授

専門分野: 環境学・微生物学・経営システム開発

役職: ドクターキッドJP環境学博士事務所 代表

現: Modern Kanya multiplle大学(ネパール トリブバン大学所属)教授

中央大学社会保険労務士 白門会幹事

環境学と微生物学の専門家として、環境改善・健康・美容・経営の分野で長年にわたり独自の研究と技術開発を行う。

UNIDO（国際連合工業開発機関）にも認められた環境改善技術を開発し、再生可能エネルギー、水質・土壌改良、食品・美容(アンチエイジング)分野での技術革新を推進。

また、これまでに630社を超える(個人経営を含む)企業のコンサルティングや地方自治体へのアドバイスや技術提供を通じて、社会貢献を行っている。

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2025-12-18/T7G1RRKK3NYB00

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-13/TADBFWKJH6VH00

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

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