N-E.X.T.ハイスクール構想・DXハイスクールに対応したARスポーツ「HADO」の高校向け導入相談を開始

株式会社meleap

株式会社meleap（本社：東京都、代表取締役：福田 浩士）は、ARスポーツ「HADO」を活用した高校向けの導入相談を開始いたします。

文部科学省が推進する「N-E.X.T.ハイスクール構想」および「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」を背景に、高校教育の現場では、デジタル技術を活用しながら、生徒の主体的な学びや探究的な活動につながる教育環境の整備が求められています。

HADOは、身体を動かすリアルなスポーツ体験とAR技術を組み合わせた次世代スポーツです。体育授業だけでなく、探究学習、情報教育、学校行事、地域連携など、複数の教育活動に接続しやすい体験型DX教材として、高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部などでの活用を想定しています。

※N-E.X.T.ハイスクール構想：2040年を見据えた高校教育改革のグランドデザインです。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1358056_00005.htm

N-E.X.T.ハイスクール構想・DXハイスクールを背景に、高校教育で高まる「体験型DX教材」へのニーズ

文部科学省は、2040年を見据えた新たな高等学校教育の在り方として「N-E.X.T.ハイスクール構想」を示しています。また、高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）では、デジタル等成長分野を支える人材育成の充実に向け、高等学校等における教育環境の整備が進められています。

こうした流れの中で、学校現場では、単にデジタル機器を導入するだけでなく、生徒が実際に体験し、考え、仲間と協働しながら学べる教材・プログラムへの関心が高まっています。

ARスポーツ「HADO」とは

HADOは、頭にヘッドセット、腕にセンサーを装着し、手からエナジーボールを放ったり、シールドを張ったりしながらチームで対戦するスポーツです。

プレイヤーは、現実のコート内を実際に動きながら、攻撃・防御・回避・連携を行います。ゲームのようなわかりやすさと、スポーツとしての身体活動を兼ね備えており、年齢や性別、体格、運動経験の違いに関わらず、多くの生徒が参加しやすい体験を提供します。

近年は、教育現場におけるICT活用や新しい体育のあり方を考える文脈でも注目されており、フジテレビ「ノンストップ！」や日本テレビ「ZIP!」などのテレビ番組でも、教育現場での活用事例や新しいスポーツ体験として紹介されています。

HADO 教育サイト :https://hado-official.com/education/

運動能力だけに左右されにくく、チームで学べるスポーツ体験

HADOでは、すべてのプレイヤーがエナジーボールを放ち、シールドを張ることができます。そのため、参加者全員が役割を持ち、チームの勝利に関わることができます。

また、身体能力だけで勝敗が決まるのではなく、作戦、声かけ、ポジショニング、役割分担などが重要になります。運動が得意な生徒はもちろん、ゲームが好きな生徒、分析が得意な生徒、仲間をサポートすることが得意な生徒など、さまざまな強みを持つ生徒が活躍できる点も特徴です。

改革先導拠点の類型とも親和性のある活用テーマ

N-E.X.T.ハイスクール構想では、高校改革の先導拠点として「アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援」「理数系人材育成支援」「多様な学習ニーズに対応した教育機会の確保」の3類型が示されています。

各学校・自治体の計画に応じて、探究学習、体育、情報教育、地域連携、学校行事など、目的に合わせた導入方法をご相談いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20005/table/266_1_5fb2f32d8920f9978e2d64fa58d7fd8e.jpg?v=202605011051 ]

N-E.X.T.ハイスクール構想への対応をご検討中の自治体・学校関係者、およびパートナー企業の皆さまからのご相談を承っております。下記の窓口までお気軽にご連絡ください。

株式会社meleap について

お問い合わせ :https://meleap.com/jp/contact

「誰もが楽しく身体を動かし、心も体も健康になる社会」の実現を目指し、AR（拡張現実）技術を活用したアクティビティ「HADO」を開発・運営しています。

テクノロジーの力で「魔法のような体験」を生み出し、子どもから大人まで年齢や運動能力に関係なく夢中になれる新感覚アクティビティを世界40ヵ国以上で展開中です。



私たちは、「身体を動かす楽しさ」「人とつながる喜び」「ワクワクと感動」を誰もが味わえる社会を目指し、今後もエンターテインメントとスポーツの可能性を広げてまいります。

https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp