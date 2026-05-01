【5月18日】国連大学で日本の国連加盟70周年記念シンポジウム開催

イベント概要

国際連合大学（東京・渋谷にある国連大学本部ビル）- 日時：2026年5月18日（月）11:00-13:00（日本時間）- 形式：オンライン- 言語：英語・日本語（同時通訳あり）- 参加費：無料- 主催：国連大学、国連広報センター- 参加登録はこちらから：https://go.unu.edu/JCrQB

日本が国連加盟70周年を迎える今年は、国連と日本の協力関係の歴史を振り返り、その成果と教訓を多国間協調の未来につなげる好機です。その象徴的な一例が、2025年大阪・関西万博（EXPO 2025）での「人類は団結したとき最も強くなる」をテーマとした国連パビリオンです。日本政府の強力な支援の下、35の国連機関と15の国連事務局の部局という万博史上これまでにない規模で国連が参加し、40万人以上が来場、天皇皇后両陛下をはじめ多くの要人をお迎えしました。

シンポジウムは、EXPO 2025という長年の国連と日本とのパートナーシップにおける好事例を礎としつつ、多国間主義と国際協調の強化に向けた力強いメッセージを日本から世界に発信することを目指します。同時に、その教訓を日本の次なる大規模国際イベント、2027年に横浜で開催される世界園芸博覧会（GREENxEXPO 2027）へと繋げる機会を提供します。

本シンポジウムでは、複数の国連および日本政府高官や日本のユース・リーダーが登壇します。

本イベントは英語で開催され、日本語への同時通訳をご利用いただけます。

プログラム

- 開会挨拶- 国連高官および日本政府高官による基調講演- 2025 年大阪・関西万博のレガシーと多国間主義の推進に関するプレゼンテーション- 国連幹部、日本政府代表者、日本のユースリーダーによるパネルディスカッション

（当日の状況により、プログラムの順番が予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。）