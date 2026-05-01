広島県初進出　重度訪問介護の「介護事業所みっれ 広島」を開設

株式会社ミレニアム

重度訪問介護事業を中心に全国で展開する株式会社ミレニアム（本社：東京都新宿区、代表取締役：加藤 和博）は、2026年5月1日に広島県に初となる障がい福祉サービスである重度訪問介護を提供する「介護事業所みっれ 広島」を開設しました。

＜入居ビル＞＜事業所入口＞

本事業所は在宅医療・重度障がい者支援の需要拡大を背景に、広島県全域に対応し質の高い重度訪問介護サービスを提供するだけでなく、地元での新たな雇用創出と重度訪問介護のプロフェッショナル人材の育成にも力を注いでまいります。

▽介護事業所みっれ 広島の特徴

1. 24時間365日対応（特に夜間＆長時間支援）

医療的ケア、重度訪問介護を夜間・長時間でも迅速かつ柔軟に対応いたします。

2.在籍ヘルパーの医療的ケア資格保有率100％

経験豊富なスタッフによる質の高いケアで、安心・安全なご支援をいたします。

3.地域連携の強化

広島県の相談支援専門員、ケアマネージャー等と連携し、包括的な在宅介護体制をサポートします。

▽新規事業所の概要

事業所名： 介護事業所みっれ 広島

オープン日： 2026年5月1日（金）

所在地： 〒730-0042 広島県広島市中区国泰寺町1-8-20 国泰寺信愛ビル6階

アクセス： 広島電鉄市役所前駅 徒歩2分

対応エリア： 広島県内全域

対応サービス： 重度訪問介護、居宅介護（身体介護、生活援助）、訪問介護、自費対応、

24時間365日の長時間の見守り、痰の吸引や経管栄養などの医療的ケア等

電話番号： 050-3644-0061

FAX番号： 050-3537-2297

メールアドレス：hiroshima@mille-care.co.jp

URL： https://www.mille-care.co.jp/

▽介護事業所みっれ 広島 オープンスタッフの河野 博子（こうの ひろこ）のコメント

はじめまして、オープニングスタッフの河野博子です。ミレニアムとして広島県初となる「介護事業所みっれ 広島」の立ち上げに携われたことを大変嬉しく思います。重度訪問介護を通じて、『みっれに相談しよう』と思っていただけるよう、地域に身近で温かい存在を目指してまいります。スタッフ一同、真心を込めて、ご自宅での豊かな生活を支援いたします。また、「みっれ広島」では一緒に働くヘルパーを募集しております。未経験の方や資格取得を目指す方も歓迎しておりますので、マンツーマンでの寄り添うケアにご関心のある方は、ご応募をお待ちしております。

▽株式会社ミレニアム 会社概要

難病や重度障がいを持つ方への重度訪問介護を中心とした在宅介護サービス（介護事業所みっれ）、介護人材を生み出すための研修事業（ミッレケアアカデミー）や、旅行支援事業、居住支援事業など、持続可能な在宅介護を実現するため、事業領域と規模の拡大を続けています。

会社名： 株式会社ミレニアム

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア2F

代表者： 代表取締役 加藤 和博

設立： 2015年11月

資本金： 1000万円

事業内容： 在宅介護事業/通所事業/旅行支援事業/居住支援事業/研修事業

URL： https://www.mille-care.co.jp/