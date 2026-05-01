ストリートパジャマブランド「Chill ST」『Smooth Tech Knit』シリーズからショートスリーブポロシャツ発売

株式会社オアシスライフスタイルグループ

ストリートパジャマブランド「Chill ST/チルスト」(以下Chill ST)を運営する株式会社オアシスライフスタイルグループ（所在地：東京都千代田区）は、『Smooth Tech Knit』シリーズの新作としてショートスリーブポロシャツを、2026年5月8日(金)よりChill ST公式オンラインストアとChill ST表参道ヒルズ店で発売いたします。

Chill STは「街に出かけられるパジャマ」をコンセプトに、家と外の境界をなくす新しいライフスタイルウェアを提案しています。多忙な現代人の日常に寄り添い、スマートかつリラクシーに過ごせるアイテムを取り揃えています。

『Smooth Tech Knit』シリーズは、洗濯乾燥機に対応し、毛玉になりにくい薄手ニット素材を採用しています。今回新登場する「Smooth Tech Knit Polo」は、同シリーズで販売している長袖ポロシャツをベースにした半袖モデルです。ゆとりのあるボックスシルエットと、肩をやや落とした抜け感のあるデザインが特徴です。ロゴ刺繍やピスネームにはブランドカラーの“ライム”をアクセントとして配し、ストリートの要素をさりげなく取り入れています。軽やかでハリのある素材が立体的なシルエットを生み、“ラクなのに、だらしなく見えない”バランスを実現しました。カラーはホワイト・モカ・ブラック・ネイビーの4色展開。サイズはXS～XLの5サイズをご用意し、性別・年齢・体型を問わず着用いただけます。

Chill STは今後も、「ストリートパジャマ」という新しいスタイルを提案しながら、現代人のライフスタイルをスマートかつリラクシーにアップデートする商品開発を続けてまいります。

■Smooth Tech Knit Polo 詳細

商品名：Smooth Tech Knit Polo

価格：\12,650（税込）

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

販路：Chill ST公式オンラインストア/Chill ST表参道ヒルズ店

■Chill ST とは

「街へ出かけられるパジャマ」をコンセプトにしたアパレルブランド「Chill ST」は、家と外の境界をなくす服として、多忙な現代人のライフスタイルをスマート＆リラクシーにアップデートするために誕生しました。“快適さ”と“外出できる見た目”を両立したパジャマを展開しています。

公式HP：https://chill-st.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/chillst_official

■会社概要

会社名：株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者：関谷有三

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目5-17晴花ビル3F