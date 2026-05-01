「ANCELLM」×「GARDEN」

株式会社TSIホールディングス

(株)TSIホールディングス（本社 港区赤坂 代表取締役社長 CEO 下地 毅）が展開するセレクトショップ「GARDEN（ガーデン）」と、「ANCELLM（アンセルム）」のカプセルコレクションがリリースされます。

本コレクションは、5月・6月・7月の3か月にわたり、第１弾から第３弾まで順次リリースされる特別な企画です。

第１弾は2026年5月2日（土）より発売スタート。ラインナップは、リネン素材の軽やかな風合いと独自のカッティングが特徴の「INSIDE-CUT LINEN KNIT」、そして26AWに先駆けて登場する新型「WIDE CHINO SLACKS」の2型です。

「ANCELLM」ならではの加工と素材使い、そして「GARDEN」のセレクションによる世界観が融合したカプセルコレクション。

今後、展開される第２弾、第３弾にもぜひご注目ください。

【第１弾】2026年5月2日（土）～

"INSIDE-CUT LINEN KNIT"

Color：BLACK / MINT / SAND

Size：1 / 2

Price：\31,900

"WIDE CHINO SLACKS"

Color：GRAY / BROWN

Size：0 / 1 / 2

Price：\37,400

【第2弾】2026年6月上旬予定

【第3弾】2026年7月上旬予定

取扱店舗： GARDEN 渋谷、 GARDEN 大阪、 GARDEN 名古屋

GARDEN ONLINE STORE：

https://mix.tokyo/collections/gdn_ancellm?pf_st_zai_ku_zhuang_kuang=in-stock

ANCELLM (アンセルム)

" 視点を変えた経年変化の提案 " 手を入れ経年変化をデザインする。 その洋服は着込んで馴染むことに それぞれの美しい表情になっていく。

https://ancellm.com/

GARDEN（ガーデン）

澤村泰介氏がディレクターを務める人気セレクトショップ GARDEN (ガーデン) 。アイテムは全て日本国内のブランドのみで構成しており、新鋭デザイナーブランドの展示やイベントも行われる。有名無名問わず、“本来のファッションとは何か”という目線でセレクト。その独自のミクスチャー感と確かな審美眼から着々とファンを増やし、東京のメンズファッションシーンを牽引するショップの一つとなっている。

https://mix.tokyo/collections/gdn_ancellm?pf_st_zai_ku_zhuang_kuang=in-stock

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