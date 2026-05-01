「ANCELLM」×「GARDEN」

写真拡大 (全14枚)

株式会社TSIホールディングス


(株)TSIホールディングス（本社　港区赤坂　代表取締役社長 CEO　下地　毅）が展開するセレクトショップ「GARDEN（ガーデン）」と、「ANCELLM（アンセルム）」のカプセルコレクションがリリースされます。


本コレクションは、5月・6月・7月の3か月にわたり、第１弾から第３弾まで順次リリースされる特別な企画です。


第１弾は2026年5月2日（土）より発売スタート。ラインナップは、リネン素材の軽やかな風合いと独自のカッティングが特徴の「INSIDE-CUT LINEN KNIT」、そして26AWに先駆けて登場する新型「WIDE CHINO SLACKS」の2型です。


「ANCELLM」ならではの加工と素材使い、そして「GARDEN」のセレクションによる世界観が融合したカプセルコレクション。


今後、展開される第２弾、第３弾にもぜひご注目ください。








【第１弾】2026年5月2日（土）～


"INSIDE-CUT LINEN KNIT"


Color：BLACK / MINT / SAND


Size：1 / 2


Price：\31,900



"WIDE CHINO SLACKS"


Color：GRAY / BROWN


Size：0 / 1 / 2


Price：\37,400










【第2弾】2026年6月上旬予定









【第3弾】2026年7月上旬予定



取扱店舗： GARDEN 渋谷、 GARDEN 大阪、 GARDEN 名古屋


GARDEN ONLINE STORE：


https://mix.tokyo/collections/gdn_ancellm?pf_st_zai_ku_zhuang_kuang=in-stock







ANCELLM　(アンセルム)


" 視点を変えた経年変化の提案 " 手を入れ経年変化をデザインする。 その洋服は着込んで馴染むことに それぞれの美しい表情になっていく。


https://ancellm.com/









GARDEN（ガーデン）


澤村泰介氏がディレクターを務める人気セレクトショップ GARDEN (ガーデン) 。アイテムは全て日本国内のブランドのみで構成しており、新鋭デザイナーブランドの展示やイベントも行われる。有名無名問わず、“本来のファッションとは何か”という目線でセレクト。その独自のミクスチャー感と確かな審美眼から着々とファンを増やし、東京のメンズファッションシーンを牽引するショップの一つとなっている。


https://mix.tokyo/collections/gdn_ancellm?pf_st_zai_ku_zhuang_kuang=in-stock





■本件に関するお問い合わせ


株式会社TSIホールディングス　財務広報IR課


mag@tsi-holdings.com


https://tsi-holdings.com



▼商品に関するお問い合わせ


GARDEN 渋谷店　　


TEL. 03-3770-5002.



▼取材に関するお問い合わせ


株式会社TSI　第4事業部　PRプレス　


TEL.03-5785-6438　　